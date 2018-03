Gallarate | 90 euro ai migranti per andare a Milano Il sindaco leghista paga di tasca

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ildi, Andrea Cassani, consegna 90aidel centro KB perché possano lasciare la città e prendere il treno perdopo lo sgombero della palazzina. La stessa Srl ha consegnato altrettanti soldi ai rifugiati in modo tale che potessero avere sufficiente denaro anche per il pranzo e la cena. I 12 ragazzi, espulsi dal programma di accoglienza della Prefettura di Varese dopo alcune rivolte avvenute nel mese di ottobre, sono partiti dalla stazione diintorno alle 13 di martedì, destinazionePorta Garibaldi. L'articolo, 90aiper. Ildisua: “Qui non c’è posto per loro” proviene da Il Fatto Quotidiano.