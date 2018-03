Galantino | Cei | | I cattolici non hanno avuto sensibilità politica

Macerata - Galantino (Cei) : “Ingiustificabili spari verso chi ha pelle diversa. Tema migranti diventato merce elettorale” : Il raid xenofobo avvenuto a Macerata sabato scorso “non può essere giustificato” in alcun modo. “Perché se cominciamo a distinguere i morti che possono essere pianti da quelli che si possono accettare come un prezzo da pagare diventiamo veramente una realtà nella quale diventa impossibile vivere”. Lo ha sottolineato monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei a Tv2000, in occasione dei 20 anni di Tv2000 e ...