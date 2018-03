Le guerre commerciali "non sono il nostro obiettivo, ma non ne abbiamo paura". Lo ha detto il segretario americano al Tesoro Steven Mnuchin in una conferenza stampa a termine del G20. "Dobbiamo essere preparati a intervenire nell'interesse degli Usa per difendere un libero commercio che sia giusto e reciproco", ha sottolineato.(Di mercoledì 21 marzo 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : G20 Mnuchin