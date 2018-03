Friuli Venezia Giulia | il centrodestra cambia candidato dopo 5 giorni | è Fedriga Salvini

Elezioni - si torna a votare ad Aprile : urne aperte in Molise e in Friuli Venezia Giulia : Gli italiani tornano alle urne ad Aprile: no, non per le Elezioni politiche (se anche in Parlamento non si dovesse trovare una maggioranza per sostenere un Governo occorrerà comunque tempo per indire nuove Elezioni) ma ...

E il Tiramisù Day finirà la guerra all ultimo cucchiaino tra Friuli Venezia Giulia e Veneto : ... e il riaccendersi delle polemiche, come quando la veneta Confraternita del Tiramisù ha chiesto di invadilare il record per il Tiramisù più lungo del mondo battuto dai pasticcieri di Gorizia, perché ...

Matteo Salvini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...

Auto ecologiche - in Friuli Venezia Giulia contributo da 3 a 5 mila euro per acquisto vetture green : PORDENONE - Oscilla tra un minimo di 3.000 e un massimo di 5.000 euro il contributo che la Regione metterà a disposizione di quanti decideranno di rottamare il proprio veicolo a benzina euro 0...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : neve sul Carso e in pianura - raffiche di Bora fino a 103 km/h : In Friuli Venezia Giulia in queste ore sta nevicando sulla pianura centrale e sulla costa: i fiocchi sono caduti in particolare sull’Altipiano carsico, con accumuli di circa 4-5 centimetri, e dalle prime ore dell’alba si registrano disagi alla circolazione nella periferia di Trieste. Nevica da Udine in giù, e i fiocchi di neve stanno scendendo anche sulla costa. L’Osmer nel corso della notte ha registrato raffiche di Bora di ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani freddo e bora sulla costa : “Una vasta saccatura atlantica, entrando nel Mediterraneo, forma una depressione sull’Italia. Lunedì tale depressione sarà sull’alto Adriatico, richiamando correnti umide da sud in quota, fredde da nord-est al suolo“: la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia segnala un’Allerta Meteo di colore giallo. “Dalla notte e fino al primo pomeriggio sulla zona di Trieste saranno probabili precipitazioni moderate, ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo marcato ovunque : “Le nuove precipitazioni intervenute durante la notte hanno portato in quota dai 20 ai 30 cm di nuova neve su tutto il territorio montano. Il pericolo Valanghe è 3 (marcato) ovunque“: lo riporta il bollettino della Regione Friuli Venezia Giulia. “Oltre i 1700 m sono possibili Valanghe spontanee a debole coesione, in genere di piccole dimensioni, dai percorsi abituali a tutte le esposizioni. Sempre oltre tale quota il distacco ...

Reddito di cittadinanza - dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia ecco gli esperimenti locali. Che si intrecciano con il Rei : Il Reddito di dignità della regione Puglia e la Misura attiva di sostegno al Reddito del Friuli Venezia Giulia, entrambe presiedute da due governatori dem. Il test di Reddito di cittadinanza attivato dal sindaco pentastellato di Livorno Filippo Nogarin, limitato però a un centinaio di beneficiari. E, ultima in ordine di tempo, la delibera del Comune di Marino che introduce un contributo a favore dei disoccupati over 43. Mentre sale ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : grado di pericolo marcato : Le intense precipitazioni di domenica – si legge nel bollettino Valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia – hanno portato neve solo oltre i 1700 m di quota: “A 1800 m sono caduti 20-30 cm di nuova neve sulle zone occidentali della regione e sul Canin, quantitativi inferiori sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Giulie. A tratti è piovuto fino a 2000 m. Il manto nevoso sotto i 1800 m risulta fortemente appesantito dalla pioggia ...

Il clima impazzito : fra 50 anni in Friuli Venezia Giulia cresceranno i fichi d'India : Presentato a Gorizia uno studio realizzato da Arpa-Osmer sugli effetti del riscaldamento globale dal 2071 al 2100

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per possibili mareggiate e acqua alta sulla costa : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo “gialla” per il tardo pomeriggio e la serata di oggi a causa di possibili mareggiate e acqua alta sulla costa, in particolare in concomitanza con il picco di marea previsto tra le 20 e le 21. sulla regione transiterà un fronte proveniente dal Mediterraneo occidentale, che sarà preceduto da correnti sciroccali molto umide e miti e che sarà più ...

Protezione civile - Borrelli : la macchina organizzativa del Friuli Venezia Giulia è all’avanguardia : “La macchina organizzativa del Friuli Venezia Giulia è all’avanguardia, e per questo voglio ringraziare la Regione per il grande impegno profuso. E, naturalmente, l’assessore Panontin, il direttore Sulli, e i volontari, che sono il motore di questa macchina efficiente“. Con queste parole il capo del Dipartimento nazionale, Angelo Borrelli, si è espresso a Palmanova in occasione della Giornata di ringraziamento dei ...

Previsioni meteo : nuova sede per l’Osmer dell’Arpa Friuli Venezia Giulia : E’ stata inaugurata oggi a Jalmicco di Palmanova alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente, Sara Vito, e dell’assessore regionale alle autonomie locali con delega alla protezione civile, Paolo Panontin, la nuova sede dell’Osservatorio meteorologico regionale e Gestione dei Rischi Naturali, Osmer, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Al taglio del nastro erano presenti anche ...

Sondaggi Elezioni Politiche 2018/ Il Movimento 5 Stelle davanti al Pd in Friuli-Venezia Giulia : Sondaggi Politici Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto. Demopolis ha misurato il peso dei partiti in Friuli-Venezia Giulia in vista delle votazioni(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:12:00 GMT)