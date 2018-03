Frazione isolata per una frana

Valanghe in Valle d’Aosta : slavina invade strada - isolata Frazione di Gaby : Una valanga ha invaso la strada comunale in località Coanton: la frazione Niel del comune di Gaby risulta ora isolata. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto il personale comunale e il corpo forestale regionale. L'articolo Valanghe in Valle d’Aosta: slavina invade strada, isolata frazione di Gaby sembra essere il primo su Meteo Web.