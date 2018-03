Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 | giudice esigente aiutato da un drago nel mito

Al Bano a The Voice ruba le donne a Francesco Renga - parola di J-Ax : video da Che tempo che fa : Al Bano a The Voice è la novità più stravolgente della nuova edizione del talent show di casa Rai, al via il prossimo 22 marzo. Su Rai1, ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, J-Ax e Al Bano presentano il talent show di prossimo avvio e raccontano come si sono conosciuti. Con Francesco Renga e Cristina Scabbia, J-Ax e Al Bano sono due dei giudici di The Voide of Italy 2018, condotto da Costantino della Gherardesca. J-Ax ironizza: "Ci ...

Max Pezzali - Nek e Francesco Renga : il concerto a Bologna è stato rimandato ad aprile : Max Pezzali, Nek e Francesco Renga sono stati costretti a rimandare il loro concerto in programma venerdì 23 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il motivo è molto serio e non dipende da loro: per quella giornata sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento dello show. [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il live di Max, Nek e Francesco verrà recuperato mercoledì ...

Max Pezzali/ Dagli 883 alla nuova avventura con Nek e Francesco Renga ('90 Special) : Max Pezzali, nello studio di Nicola Savino per il gran finale c'è anche il cantante che ha fatto sognare milioni di ragazzi italiani negli anni novanta. ('90 Special)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:24:00 GMT)

Nek - Max Pezzali e Francesco Renga : venerdì secondo live a Bologna : Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all'Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale ...

Max Pezzali - Nek e Francesco Renga : in arrivo a marzo il loro primo album insieme : Dopo lo straordinario successo del singolo “Duri da battere”, Nek, Max Pezzali e Francesco Renga hanno annunciato l’uscita del loro primo album insieme. [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Si intitola “Max Nek Renga, il disco”, sarà disponibile da venerdì 9 marzo e conterrà tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti reinterpretate a tre voci. Attualmente i tre cantanti sono in ...

Che fuori tempo che fa/ Ospiti 12 febbraio : Francesco Renga - Nek - Valeria Golino e Nico Valsesia : Che fuori tempo che fa, gli Ospiti di oggi 12 febbraio: Francesco Renga, Nek, Valeria Golino e Nico Valsesia. In studio con Fabio Fazio anche Mago Forest e Raul Cremona. (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:00:00 GMT)

“Che fuori tempo che fa” – Diciannovesima puntata di lunedì 12 febbraio 2018 – Francesco Renga e Nek tra gli ospiti. : Diciannovesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:30, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti al tavolo che […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Diciannovesima puntata di lunedì 12 febbraio 2018 – Francesco Renga e Nek tra gli ospiti. sembra ...

Max Pezzali - Nek e Francesco Renga a Sanremo 2018 ospiti della Finale VIDEO : Max Pezzali, Nek e Francesco Renga sono stati ospiti alla serata Finale del Festival di Sanremo 2018 sabato 10 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Max Pezzali, Nek e Francesco Renga a Sanremo 2018 ospiti della Finale Il trio di cantautori ha formato un sodalizio artistico da qualche mese e sarà prossimamente in tour. Sono stati colonna sonora di intere generazioni: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l’artista ...

DIANA POLONI/ Chi è la compagna di Francesco Renga : DIANA POLONI, ristoratrice 40enne della provincia di Brescia, questa sera potrebbe accompagnare all’Ariston il suo amato Francesco Renga per Sanremo 2018.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:00:00 GMT)

AMBRA ANGIOLINI/ L'ex compagna di Francesco Renga pronta al matrimonio con Allegri? : AMBRA ANGIOLINI è L'ex compagna di Francesco Renga, ospite della serata finale del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, insieme a Max Pezzali e Nek.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Video spot di The Voice of Italy 2018 con Francesco Renga - Al Bano - J-Ax e Cristina Scabbia : casting ancora aperti : Il primo spot di The Voice of Italy 2018 con i quattro (quasi del tutto) nuovi coach del talent della Voce di Rai2 ha fatto il suo debutto in rotazione televisiva durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2018, trasmesso in prima serata da Rai1. Si tratta del debutto tv della nuova formazione del programma. Lo spot mostra infatti i giudici e coach di quest'edizione presentandoli per la prima volta al pubblico: Francesco Renga, Al Bano, ...

MAX PEZZALI - NEK - Francesco RENGA/ Omaggio a Claudio Baglioni con ”Strada facendo” (Sanremo 2018) : Max PEZZALI, FRANCESCO RENGA e Nek saranno ospiti della Finale di Sanremo 2018: il trio omaggerà Claudio Baglioni, il direttore artistico del Festival.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 09:30:00 GMT)

The Voice - torna il talent di RaiDue con una nuova giuria : Al Bano - J-Ax - Francesco Renga e Cristina Scabbia : The Voice torna in televisione, sempre su Rai Due. Il talent non hai mai raggiunto la fama del “cugino” X-Factor, ma quest’anno ha un cast tutto da invidiare. I nuovi giudici sono Al Bano, J-Ax (che ritorna), Francesco Renga e Cristina Scabbia. Sui primi (grandi) c’è poco da aggiungere, ma Cristina Scabbia potrebbe essere una scelta vincente. La leader del gruppo rock–metal Lacuna Coil, infatti, non è molto ...

Ufficiale Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 : coach e conduttori della nuova edizione : Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 è ormai Ufficiale, o quasi. L'artista era apparso tra i coach vociferati per la nuova edizione del talent show di casa Rai ma solo oggi giunge una conferma quasi Ufficiale da parte di DavideMaggio.it, un sito dedicato al mondo della TV che si è sempre dimostrato molto attendibile per quel che riguarda le anticipazioni degli show. Oggi DavideMaggio.it comunica il conduttore della nuova edizione di The ...