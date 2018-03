Francesco Monte e Paola di Benedetto | dopo tradimenti e accuse arriva l' amore

“Eccoli insieme!”. Henger-Monte - adesso… Dopo il ‘canna-gate’ non si sono più visti insieme. Francesco ha sempre evitato un confronto diretto con Eva - ma i beniformati lo sanno : “Qualcosa è cambiato” : La notizia aveva fatto drizzare le orecchie: Eva Henger e Francesco Monte si vedranno. Il tutto doveva avvenire sul palco del Maurizio Costanzo Show, ma poi l’incontro non c’è stato. Ora pare che le cose stiano prendendo una piega differente e a darne notizia è il sito 361 magazine, secondo cui sembrerebbe che i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 parteciperanno al programma tra gli ospiti della prima puntata, che ...

Eva Henger e Francesco Monte : il confronto al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: faccia a faccia tra Eva Henger e Monte Dopo settimane di rinvio, giovedì 22 marzo andrà in onda, in seconda serata su Canale 5, la prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. Il momento tanto atteso è arrivato: Eva Henger e Francesco Monte avranno finalmente il loro primo confronto in esclusiva da Costanzo. A svelare la partecipazione al longevo talk Show è stato 361 Magazine, il sito in cui va in ...

Francesco Monte ed Eva Henger ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show : L'attesissimo faccia a faccia è arrivato: Francesco Monte ed Eva Henger saranno gli ospiti del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 22 marzo 2018. per i due ex naufraghi dell' Isola dei Famosi la ...

Francesco Monte ed Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: Francesco Monte ed Eva Henger ospiti della prima puntata di giovedì 22 marzo 2018? Francesco Monte ed Eva Henger saranno insieme al Maurizio Costanzo Show. A darne notizia è il sito 361 magazine, secondo cui sembrerebbe che i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 parteciperanno al programma tra gli ospiti della […] L'articolo Francesco Monte ed Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show proviene da ...

“Non vado più in tv”. Eva Henger choc. L’ex naufraga è finita nel polverone per le sue dichiarazioni su Francesco Monte. Ma adesso - dopo certe cose - ha preso la decisione definitiva : “Ecco il perché” : L’inghippo non si spegne, il canna-gate continua a stare sulla bocca di tutti. L’Isola dei Famosi sta vivendo la sua stagione più complicata ed Eva Henger prosegue la sua battaglia per affermare la verità che ormai da settimane sta cercando di far valere. Dal momento in cui è tornata in Italia partecipa a molte trasmissioni Mediaset e ogni volta le sue dichiarazioni suscitano molto interesse, ma anche dibattiti e discussioni a non finire ...

Eva Henger : “Non vado in TV perché parlo di Francesco Monte” : Eva Henger dopo il canna-gate: “Non vado in TV perchè parlo di Francesco Monte” Dopo il discussissimo caso canna-gate Eva Henger continua ad essere una delle principali protagoniste dell’Isola dei Famosi quest’anno. Da quando ha lasciato il gioco infatti il suo nome continua a saltare fuori in numerosi talk show Mediaset, suscitando sempre grandi dibattiti […] L'articolo Eva Henger: “Non vado in TV perché ...

“Ignazio è più dotato”. Ecco perché lo ha detto. Cecilia Rodriguez ospite di Rita Dalla Chiesa è costretta a entrare nei particolari. Per quella (infelice) osservazione era stata criticata e Francesco Monte aveva fatto una figura barbina : ora si scoprono gli altarini di Chechu : La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte pare ormai consolidata. Tutti abbiamo visto come è nato l’amore e in che modo la sorella di Belen ha ‘mandato a casa’ Francesco Monte. Da quel momento sono passati mesi, ma adesso si è tornati a parlare della questione, visto che Chechu è stata ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Rita Dalla Chiesa Ieri, Oggi, Italiani. Lo scorso dicembre, a distanza di pochi ...

“Cecilia Rodriguez? Non la temo perché…”. Paola Di Benedetto show. La ‘pugnalata’ della nuova fiamma di Francesco Monte è da k.o. : Belli, giovani, innamorati e felici: sono Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Si sono piaciuti sin da subito durante il reality, ma sono stati divisi dopo pochi giorni a causa delle accuse rivolte da Eva Henger a Francesco Monte che lo ha accusato di aver fumato una canna poco prima dell’inizio del reality show. Dichiarazioni che hanno costretto Monte ad abbandonare il gioco per fare ritorno in Italia. Dopo l’esperienza ...

Francesco Monte ‘umiliato’ da Cecilia? La Rodriguez non si scusa : Francesco Monte e Moser messi a confronto da Cecilia Rodriguez Rita Dalla Chiesa è tornata in televisione con Ieri Oggi Italiani, un programma calmo e non urlato, molto originale, che racconta diversi aspetti fondamentali della storia del costume italiano. Una conduzione garbata e interventi intelligenti, è quello che hanno percepito milioni di telespettatori nel vedere la puntata, i quali si augurano che la trasmissione possa trovare spazio ...

Francesco Monte/ Cecilia Rodriguez dà la sua benedizione? (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte riceve il benestare dall'ex fidanzata Cecilia Rodriguez. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha già trovato la sua anima gemella?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:05:00 GMT)

PAOLA DI BENEDETTO/ La storia con Francesco Monte è solo una montatura? (Isola dei Famosi 2018) : PAOLA Di BENEDETTO fa infuriare i fan dell'Isola dei Famosi 2018 per alcune sue dichiarazioni su Francesco Monte e risponde alle accuse di Eva Henger.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:15:00 GMT)

Cecilia Rodriguez : “Ignazio più dotato di Francesco Monte? Sono spontanea” : Cecilia Rodriguez a Ieri Oggi Italiani di Rita Dalla Chiesa torna a parlare del confronto tra Ignazio Moser e Francesco Monte Ospite della prima puntata di Ieri Oggi Italiani, il nuovo programma di Rita Dalla Chiesa, Cecilia Rodriguez è tornata a parlare di Ignazio Moser e Francesco Monte. In realtà a tirarla fuori è stata […] L'articolo Cecilia Rodriguez: “Ignazio più dotato di Francesco Monte? Sono spontanea” proviene da ...

Paola Di Benedetto : "Non temo Cecilia Rodriguez"/ E Francesco Monte : "Avete interrotto un gran limone" : Paola Di Benedetto: "Non temo Cecilia Rodriguez". E Francesco Monte interrompe l'intervista: "Avete interrotto un gran limone". Le ultime notizie sugli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : parla Valentina Vignali - ex corteggiatrice del tronista : Monte e Paola Di Benedetto: interviene l’ex corteggiatrice di Francesco, Valentina Vignali Gli ultimi mesi di Francesco Monte sono stati delle montagne russe senza fine. In principio fu amore a gonfie vele con Cecilia Rodriguez prima del Grande Fratello Vip. Ma galeotto fu proprio il reality che fece scoppiare l’amore tra l’argentina e Ignazio Moser […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto: parla Valentina ...