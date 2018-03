Francesco Bianconi dei Baustelle | «Bentornato amore»

vanityfair

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Questa intervista è tratta dal numero 12 di Vanity Fair in edicola mercoledì 21 marzo 201; a seguire, il video in cuici spiega che cosa c’è dietro il tormentone del momento C’è il sole maha un maglione di lana verde, stretto. Le mani non stanno ferme – una allarga il collo, l’altra tamburella sul tavolo – ma la voce è calma, profonda e impostata, la stessa con cui canta nel nuovo L’e la violenza Vol. 2. È identico a dieci anni fa – quando, dopo quattro dischi con i, raccontava di essere «a metà del cammin di nostra vita» – ma dice: «Ho scavallato, sono anziano». Ha 44 anni. In questo decennio ci sono stati altri quattro album, due romanzi, decine di canzoni per altri. Una famiglia costruita e ricomposta: sua figlia Anna è nata il 5 aprile del 2013, la sua compagna lo ha lasciato nel 2016. Poco dopo l’uscita di L’e la ...