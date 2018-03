Francesca Cipriani vs Valeria Marini e incidente hot Simone corteggia l' ex Pupa? Le

Francesca Cipriani parla di Valeria Marini dopo il suo arrivo all’Isola : L’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani perplessa da Valeria Marini Come consuetudine è andato in onda anche oggi il daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver catalizzato l’attenzione del pubblico a casa è stata senza ombra di dubbio Francesca Cipriani, che in un confessionale ha fatto delle clamorose dichiarazioni su Valeria Marini, la quale è approdata a sorpresa in Honduras proprio ieri sera. Come molti ...