lastampa

: Fotoreporter torinese arrestato in Serbia - Bocchinomaria : Fotoreporter torinese arrestato in Serbia - StampaTorino : Fotoreporter torinese arrestato in Serbia - FScanderebech : Fotoreporter torinese arrestato in Serbia -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) E' statoinper aver aggredito tre profughi iraniani. Nonostante sia stato scagionato dalle vittime, da sei giorni è in isolamento in un carcere di massima sicurezza. Non è ancora ...