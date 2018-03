Forza Italia vuole Romani presidente del Senato | ma M5S si oppone | “No | è condannato”

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora centrodestra : Governo - Forza Italia-Lega c'è l'intesa - 21 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Centodestra e nomine Governo: asse Lega-Forza Italia e M5s? Gli scenari e le ipotesi dopo il vertice di Roma.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora centrodestra : Governo - Forza Italia-Lega c’è l’intesa (21 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Centodestra e nomine Governo: asse Lega-Forza Italia e M5s? Gli scenari e le ipotesi dopo il vertice di Roma. Berlusconi apre a Di Maio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Il Senato va a Forza Italia Berlusconi insiste su Romani In corsa anche Bernini e Casellati : Il vertice del Centrodestra ha confermato che la presidenza del Senato - la Camera va ai 5 Stelle - spetta a Forza Italia. La Lega in cambio ottiene l'appoggio dell'intera coalizione all'indicazione di Salvini premier e la candidatura di Fedriga alle imminenti elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia Segui su affarItaliani.it

Il Senato va a Forza Italia In corsa Bernini o Casellati Camera - ok alla presidenza 5 Stelle : Il vertice del Centrodestra ha confermato che la presidenza del Senato - la Camera va ai 5 Stelle - spetta a Forza Italia. La Lega in cambio ottiene l'appoggio dell'intera coalizione all'indicazione di Salvini premier e la candidatura di Fedriga alle imminenti elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia Segui su affarItaliani.it

Berlusconi propone il candidato di Forza Italia alla presidenza del Senato : è Paolo Romani : Silvio Berlusconi propone il candidato di Forza Italia per la presidenza del Senato ai suoi alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo le ipotesi circolate nelle ultime ore, la presidenza di Palazzo Madama spetterebbe proprio a un esponente forzista.Continua a leggere

Lega - campagna acquisti in Forza Italia - e fu An - : il grande esodo nel centrodestra : Ben prima dell'esplosione elettorale del 4 marzo della Lega di Matteo Salvini, l'attrazione di parlamentari non propriamente leghisti verso il Carroccio aveva sortito i primi effetti. Oggi la calamita ...

Forza Italia - l'affondo di Toti : "Leadership da ripensare" "Governo con M5s? Solo per il voto" : “Credo che in questa legislatura nel centrodestra una riflessione vada fatta. Credo che nei partiti, almeno nel mio, ci siano strutture vecchie, novecentesche, con leadership che devono mettersi in discussione, aprirsi alla base. Ci sono molti amministratori locali, talenti amministrativi, cresciuti in questi anni nei comuni e nelle regioni che si sentono esclusi.” Così Giovanni Toti Segui su affarItaliani.it

Berlusconi apre ad un governo M5s : tregua con Salvini - Senato a Forza Italia : Dopo giorni di tensioni all'interno del centrodestra, sembra arrivata la schiarita tra Berlusconi e Salvini. Il leader di Forza Italia, per non restare fuori dai giochi, ha deciso di cambiare strategia, aprendo...

Presidente del Senato verso Forza Italia : Centrodestra, il patto: Salvini cede la seconda carica dello Stato in cambio del Friuli Presidente della camera al Movimento 5 Stelle, c'è l'intesa Elezione presidenti di Camera e Senato, chi sono i ...

Matteo Salvini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...

Reset - si riparte con la Lega che per la prima volta apre davvero a Forza Italia : Reset. È come se, arrivati alla stretta, si fosse azzerato tutto. E saltato ogni schema forse perché in questa trattativa finora di schemi definiti non ce ne sono mai stati. Un Reset in cui l'unico punto fermo è il calendario, col vertice dei tre leader di centrodestra, previsto per ora in tarda mattinata a palazzo Grazioli. E poi, se si troverà una "quadra", Matteo Salvini chiamerà Luigi Di Maio per l'altra ...

I nodi da sciogliere di Forza Italia : 'Oltre alle chiacchere da bar, di politica ad Adria ne vedo poca. Nel caso di specie sembrava che tutto il problema della amministrazione Barbujani fosse proprio il mio vicesindaco Simoni, tanto che ...

Roma - Dzeko : "Barcellona favorito. Il calcio italiano si sta rafForzando" : ... questo poteva essere un grosso problema per il calcio italiano nel suo complesso, specialmente nell'anno in cui la nazionale non è arrivata alla Coppa del Mondo. Molti pensavano a noi come la ...

Giulia Bongiorno verso la presidenza del Senato : da Matteo Salvini la spallata finale a Silvio Berlusconi e Forza Italia? : I rapporti tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero presto diventare ancor più spigolosi per 'colpa' di Giulia Bongiorno . La senatrice eletta con la Lega è il nome sempre più accreditato per ...