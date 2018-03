Forza Italia | l' affondo di Toti | Leadership da ripensare Governo con

Berlusconi apre ad un governo M5s : tregua con Salvini - Senato a Forza Italia : Dopo giorni di tensioni all'interno del centrodestra, sembra arrivata la schiarita tra Berlusconi e Salvini. Il leader di Forza Italia, per non restare fuori dai giochi, ha deciso di cambiare strategia, aprendo...

Presidente del Senato verso Forza Italia : Centrodestra, il patto: Salvini cede la seconda carica dello Stato in cambio del Friuli Presidente della camera al Movimento 5 Stelle, c'è l'intesa Elezione presidenti di Camera e Senato, chi sono i ...

Matteo Salvini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...

Reset - si riparte con la Lega che per la prima volta apre davvero a Forza Italia : Reset. È come se, arrivati alla stretta, si fosse azzerato tutto. E saltato ogni schema forse perché in questa trattativa finora di schemi definiti non ce ne sono mai stati. Un Reset in cui l'unico punto fermo è il calendario, col vertice dei tre leader di centrodestra, previsto per ora in tarda mattinata a palazzo Grazioli. E poi, se si troverà una "quadra", Matteo Salvini chiamerà Luigi Di Maio per l'altra ...

I nodi da sciogliere di Forza Italia : 'Oltre alle chiacchere da bar, di politica ad Adria ne vedo poca. Nel caso di specie sembrava che tutto il problema della amministrazione Barbujani fosse proprio il mio vicesindaco Simoni, tanto che ...

Roma - Dzeko : "Barcellona favorito. Il calcio italiano si sta rafForzando" : ... questo poteva essere un grosso problema per il calcio italiano nel suo complesso, specialmente nell'anno in cui la nazionale non è arrivata alla Coppa del Mondo. Molti pensavano a noi come la ...

Giulia Bongiorno verso la presidenza del Senato : da Matteo Salvini la spallata finale a Silvio Berlusconi e Forza Italia? : I rapporti tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero presto diventare ancor più spigolosi per 'colpa' di Giulia Bongiorno . La senatrice eletta con la Lega è il nome sempre più accreditato per ...

Presidenze Camere - incontro capigruppo M5s-Forza Italia : Roma, 20 mar. , askanews, E' in corso, negli uffici del gruppo di Forza Italia, l'incontro tra Renato Brunetta e Paolo Romani e i capigruppo designati del M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. ...

Nunzia De Girolamo annuncia il suo libro su Forza Italia : 'La casa dei sogni' : Sospetti, veleni, accuse. L'avventura-bis di Nunzia De Girolamo in Forza Italia è finita male: prima la 'strana' esclusione dalle liste azzurre in Campania, poi la mancata elezione in Emilia Romagna, ...

Presidenti Camere - Schifani : “Forza Italia non accetterà veti”. Guerini : “Partiti più votati non aprono al dialogo” : A tre giorni dalla prima seduta del Senato per l’elezione del presidente di Palazzo Madama, dove inizieranno a delinearsi le fondamenta sulle quali costruire possibili alleanze di governo, nel centrodestra continuano i distinguo sull’asse con il M5s. E anche nel Pd, dopo il solco tracciato da Walter Veltroni, si discute animatamente sulla possibilità di consultare gli iscritti per decidere se e come dialogare i Cinque Stelle. La ...

Silvio Berlusconi - la donna del ribaltone : patto con i 5 Stelle e presidenza a Forza Italia : Pur di non tornare al voto, forse Silvio Berlusconi è disposto anche a scendere a patti con il Movimento 5 Stelle . Il retroscena-ribaltone è quello del Corriere della Sera e disegna un quadro ...

Lega e M5S - patto vicino : ticket Bongiorno-Fraccaro. L'allarme di Forza Italia : Segnali di accelerazione di un accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Spartizione delle Camere 'nel rispetto del voto degli Italiani' anche in riferimento alle aree territoriali visto che, ...

"Forza Italia è un partito leaderistico" Dalla Puglia parte la rivolta anti-Silvio : parte Dalla Puglia la contestazione a Silvio Berlusconi dentro Forza Italia. L'ex Cavaliere è finito nel mirino per aver imposto candidature dall'alto, in particolare quella dell'onorevole Elio Vito, campano con otto legislature alle spalle, per lasciar fuori esponenti azzurri radicati nel territorio pugliese che per anni si erano battuti portando avanti le istanze dei cittadini Segui su affarItaliani.it

Forza Italia boccia la Bongiorno al Senato. Ma Salvini ha sfondato : Roma. "Mettiamola così. Il 'Bongiorno' si vede dal mattino. E se il Bongiorno è un atto di prepotenza da parte di Matteo Salvini nei nostri confronti evidentemente non si va lontano", dice Maurizio ...