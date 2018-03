Fortnite per mobile | i giocatori hanno speso oltre un milione di dollari per acquisti

Assurdo bug in Fortnite rimpicciolisce personaggi - nuove skin in arrivo : Nuovo giorno, nuovo bug per Fortnite: questa volta arriva dalla nuova skin dedicata alla festa di San Patrizio. Per festeggiare Epic Games ha rilasciato una skin particolare: purtroppo pare sia affetta da un raro bug particolarmente divertente ma purtroppo che si dimostra ingiusto verso una parte di ...

Cambiamenti per Fortnite causa glitch : la situazione della Bomba ballerina : Come tutti ormai sappiamo recentemente è uscito l’aggiornamento 3.3 di Fortnite che ha aggiunto una nuova serie di missioni per Salva il Mondo e nuovi contenuti per i giocatori del Battle Royale. Tra le novità però giocatori più attenti hanno notato che l’aggiornamento 3.3 ha aggiunto un glitch strano e importante. In pratica il nuovo glitch consentiva ai giocatori di raccogliere continuamente armi e equipaggiamenti oltre il limite imposto di ...

Fortnite : la versione mobile per iOS è l'app più scaricata sullo store di Apple : Nonostante i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS, su invito, siano partiti pochissimo tempo fa, l'app è già balzata al primo posto sullo store di Apple tra quelle più scaricate, come segnala Gamespot.Questo è un'ulteriore conferma di come Epic Games abbia fatto centro con il suo Fortnite, un gioco che già su PC gode di un grandissimo successo e che ha scavalcato giochi del calibro di League of Legends e PlayerUnknown's ...

Nuovo glitch per Fortnite permette di portare con sé armi infinite : Di recente è stato rilasciato l'aggiornamento 3.3 di Fortnite con cui ha aggiunto una nuova serie di missioni per Salva il Mondo e nuovi contenuti per i giocatori del Battle Royale. Tra le novità però giocatori più attenti hanno notato che l'aggiornamento 3.3 ha aggiunto un glitch strano e importante. In pratica il Nuovo glitch consente ai giocatori di raccogliere continuamente armi e equipaggiamenti oltre il limite imposto di cinque oggetti. ...

Il cantante Drake gioca a Fortnite su Twitch : è record per lo streaming : Poche ore fa, la piattaforma ha infatti ospitato questo particolare incontro in streaming, con la trasmissione che ha raggiunto il picco di 600.000 spettatori contemporanei. Il precedente record per ...

Problemi Fortnite oggi 15 marzo - ecco perché non si può giocare : Fortnite si aggiorna con esplosivi telecomandati e Lama delle scorte come si legge sul forum, purtroppo l'aggiornamento sta causando i classici Problemi ai server, per ora non si può giocare. Ancora Problemi Fortnite oggi 15 marzo: perché non si può giocare? Ve lo diciamo noi: è in corso l'aggiornamento 3.3, insomma quello che era stato rimandato e aggiunge tra le altre cose esplosivi telecomandati e Lama delle scorte. Le segnalazioni sono ...

Fortnite Battle Royale per iOS e Android - come scaricarlo : Uno dei giochi più popolari del pianeta, Fortnite, sta per sbarcare su smartphone e tablet con una versione ottimizzata per Android e iOS. Nato come videogioco di sopravvivenza in cui devi salvare il mondo dalle ondate di zombie che provano a distruggere quel che resta della Terra, brutalizzata da una tempesta globale; il gioco ha accresciuto la propria popolarità quando ha deciso di provare a rincorrere PlayerUnknown’s Battlegrounds sul ...

Al via i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS : Pochi giorni fa Epic Games ha ufficialmente annunciato l'arrivo su dispositivi mobile del suo apprezzato Fortnite. Potrete rivivere l'esperienza battle royale offerta dal gioco sui vostri telefoni e tablet e, da ieri, gli utenti iOS possono iscriversi per l'Evento Invito, al fine di testare questa versione mobile.Come riporta Gamespot, andando sul sito ufficiale potrete registrarvi alla lista d'attesa per l'Evento su invito di Fortnite per iOS. ...

Nuova arma in arrivo per Fortnite - immagini e novità esplosive : Fortnite sta decisamente crescendo in popolarità e ovviamente Epic Games continua a inserire contenuti interessanti per tenere sempre viva la curiosità dei giocatori. Lo sviluppatore ha annunciato il prossimo contenuto che arriverà in Fortnite Battle Royale, indovinate? Si tratta di una Nuova arma: esplosivo a distanza. Tutto questo è stato annunciato via Twitter con tanto di immagine e ...

PUBG come Fortnite - le novità per il 2018 emulano il gioco di Epic Games? : Una lotta a distanza che sembra non conoscere limiti quella che sta avendo luogo tra PUBG e Fortnite, fortunati esponenti del genere Battle Royale che stanno inconfutabilmente monopolizzando le attenzioni dei videogiocatori di mezzo mondo e più. Una lotta ovviamente che si combatte a suon di numeri, con il primo che ha superato abbondantemente la soglia dei trenta milioni di giocatori attivi, mentre Fortnite sotto questo profilo si trova in ...

BAYONETTA 3 - NINTENDO DIRECT / Novità in arrivo? Attesa per Fortnite anche sulla Switch : BAYONETTA 3, NINTENDO DIRECT: Novità in arrivo? Intanto la Switch supera Microsoft. La casa giapponese punta a divenire la seconda sul mercato, dietro solo a Sony e Playstation(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Problemi Fortnite oggi 8 marzo - perché non si può giocare? : Anche oggi 8 marzo moltissimi giocatori stanno riscontrando una valangia di Problemi Fortnite. Guardando il sempre preciso down detector, quello che prima veniva chiamato Servizio Allerta, si nota un grande numero di segnalazioni. Il bello e che sul forum ufficiale non siamo riusciti a trovare annunci in merito, cosa sta causando questi Problemi Fortnite? Non c’è pace per Epic Games che si ritrova ad affrontare nuovi Problemi anche nel ...

Nuova modalità a tempo per Fortnite - Team of 20 : quando esce e come funziona : Fortnite continua la sua scalata al successo, praticamente è stato dichiarato il gioco più guardato su Twitch. Nel frattempo Epic Games ha annunciato che da domani 8 marzo sarà disponibile una Nuova modalità a tempo chiamata Team of 20. Quali sono le regole? Si potranno fare cinque squadre di 20 giocatori che si potranno scontrare tra loro in una serie di nuove sfide, anche se non si sa nulla per ora sulla natura di queste. Fortnite ...

Continuano i problemi per Fortnite - perché non si può completare Boschi Blateranti : Alcuni giocatori hanno riscontrato dei problemi con Fortnite e hanno fatto sapere che non riescono a completare la sfida dei Boschi Blateranti. Negli ultimi giorni infatti per Fortnite sono stati rilasciati nuovi contenuti per la Stagione 3. Tra le tante novità arrivate sono state inserite anche le sfide settimanali che prevedono una ricompensa per i giocatori con le Battle Star. Per una di queste però i giocatori hanno riscontrato dei ...