Food | Treviso vince la sfida del Tiramisù con Tolmezzo

meteoweb.eu

: RT @CarloOttaviano: Domani è il Tiramisù day, festa con sfida: Treviso contro Udine per la paternità del dolce più famoso - francescozonin : RT @CarloOttaviano: Domani è il Tiramisù day, festa con sfida: Treviso contro Udine per la paternità del dolce più famoso - GigiPadovani : RT @CarloOttaviano: Domani è il Tiramisù day, festa con sfida: Treviso contro Udine per la paternità del dolce più famoso - Edorsi53 : RT @CarloOttaviano: Domani è il Tiramisù day, festa con sfida: Treviso contro Udine per la paternità del dolce più famoso -

(Di mercoledì 21 marzo 2018), 21 mar. (AdnKronos) –lacone si aggiudicato il titolo di dolce più armonioso. Iltrevigiano, sapientemente preparato dagli chef del ristorante Le Beccherie di Paolo Lai, secondo i giurati ha raggiunto la maggiore armonia tra i pochi, semplici, ingredienti.‘Una bella soddisfazione – ha detto a caldo il sindaco Giovanni Manildo –è la mamma del. Grazie alle Beccherie che hanno portato a Bologna la ricetta che ha dato origine a questo dolce al cucchiaio che, oggi lo abbiamo ribadito, non solo è nato ama è nelle nostre radici, nelle competenze della nostra città. L’incontro di oggi è stata l’occasione per ribadire ancora una volta come il nome di questo dolce sia indissolubilmente legato al capoluogo della Marca”. L'articololadelcon ...