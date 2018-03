Food | dopo la ' sfida' | la ' pace del Tiramisù' tra Treviso e Tolmezzo 3

liberoquotidiano

: RT @marfeluca: Dopo il #Facebook #live di ieri, ho realizzato anche un servizio #video per il @mattinodinapoli. Eccolo, seguitemi, buona vi… - RistoriAmo : RT @marfeluca: Dopo il #Facebook #live di ieri, ho realizzato anche un servizio #video per il @mattinodinapoli. Eccolo, seguitemi, buona vi… - marfeluca : Dopo il #Facebook #live di ieri, ho realizzato anche un servizio #video per il @mattinodinapoli. Eccolo, seguitemi,… - peruetico : Grand Tour di Vincenzo Chierchia. Food tourism, il Perù fa scuola; Virgilio Martinez: dopo Cuzco ristorante anche… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ilè un dolce semplice e casalingo, diffuso in tutta Italia e noto nel mondo quanto pasta e pizza; da quest’anno, Eataly lo sceglie come dolce ufficiale e lo promuove in tutti gli store in Italia e in Europa. L’appuntamento è stato seguito su web e social media d