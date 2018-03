Bioingegnera dell’Università di Pisa vince borsa di ricerca della Fondazione Veronesi : Chiara Magliaro, Bioingegnera post-doc del Centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa, ha vinto una delle 170 borse di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi per il 2018. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 21 marzo alle ore 11.30 presso lo Spazio UniCredit Pavilion di Milano. Chiara Magliaro, classe 1987 originaria di Pratola Serra in provincia di Avellino, si è aggiudicata il finanziamento grazie al ...

Fondazione Veronesi - premiati 188 scienziati : "Il mondo della ricerca e della medicina - spiega Chiara Tonelli, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Umberto Veronesi - si evolve rapidamente e la Fondazione intende sostenere una ...

Fondazione Veronesi - premiati 188 scienziati : Milano, 21 mar. , AdnKronos Salute, - A voler unire su una mappa le loro città di provenienza si potrebbe fare il giro del mondo, dall'Argentina a Cipro, e dell'Italia da Nord a Sud. Del resto, ...

Cuneo - una mostra su alimentazione e Dna con la Fondazione Veronesi : Da lunedì 19 a venerdì 23 marzo, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Crt con Fondazione Crc porteranno a Cuneo la mostra ideata per le scuole "Io vivo sano " alimentazione e Dna" presso le sale ...

A Policoro il 10 e 11 marzo Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca : Durante questi anni la Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare ...

Dalla Fondazione Veronesi un invito alla solidarietà per i bambini malati : 45540 : Durante questi anni la Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare ...

Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della lotta contro le leucemie infantili : Dal 4 al 24 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540* per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore la speranza di combattere questa terribile malattia e diventare grandi. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei ...

Fondazione Veronesi - un sms al 45540 per combattere la leucemia infantile : Stock Adobe Un sms da cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540. Per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore una speranza in più per combattere e sconfiggere la malattia. Dal 4 al 24 febbraio andrà in scena una campagna di raccolta fondi, #GrandiInsieme, destinata al sostegno della Fondazione Umberto Veronesi. Il ricavato servirà a finanziare cure sulle leucemie, in particolare a sviluppare un protocollo di cura per la leucemia ...