Foibe | Ciambetti | su Norma Cossetto oggi si vuol far scendere il silenzio

Foibe : Ciambetti (Veneto) - da esuli grande lezione etica e morale : Venezia, 9 feb. (AdnKronos) – ‘Sabato 10 febbraio: invito tutti i Veneti a trovare un minuto per ricordare la tragedia che travolse gli istriani, i giuliani e i dalmati costretti dalla pulizia etnica titina ad abbandonare le loro case, il loro lavoro e tutti i ricordi. Non possiamo dimenticare uomini e donne, colpevoli solo d’essere italiani, finiti assassinati nelle Foibe, annegati in mare o morti nei gulag titini: a loro un ...

Foibe - Ciambetti : fare i conti con il passato - ammettere colpe e responsabilità : “Un fatto nella vita che sia ricordato, è già entrato nell’eternità” spiegava Soren Kierkegaard ma c’è da chiedersi se veramente in Italia si vuole ricordare, e così trasmettere al futuro, la tragedia istro-giuliana e dalmata. Quando si affronta questo tema, si percepisce ancora oggi una sorta di fastidio, un imbarazzo profondo, in cui si intrecciano sentimenti contrastanti, dal bisogno di far chiarezza e riscoprire la verità alla ...

Foibe : Ciambetti - fare i conti con il passato - ammettere colpe e responsabilità (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Questa gente finì in massima parte nei Centri di raccolta profughi, 120 in tutta Italia, dove le condizioni di vita erano particolarmente aspre e dolorose, in cui i più si sentivano più dei reclusi che degli assistiti - ricorda ancora Ciambetti - le testimonianze converg

Foibe : Ciambetti - fare i conti con il passato - ammettere colpe e responsabilità (4) : (AdnKronos) - "Questi numeri spiegano molte cose e tra queste un dato della diaspora istro-giuliano-dalmata: il tentativo di ricostruire una vita partendo da zero, spesso con mille difficoltà, il più delle volte potendo contare solo sulla propria volontà di lavorare. Questi esuli e profughi non fece

Foibe : Ciambetti - fare i conti con il passato - ammettere colpe e responsabilità (3) : (AdnKronos) - "In termini numerici assoluti fu il territorio di Trieste ad accogliere l’impatto maggiore, con oltre 50.589 profughi, quindi il Veneto, 18.174 unità, il Friuli e la Venezia Giulia propriamente detta, cioè le province di Udine e Gorizia, con 15.353 esuli. In Veneto la città che accolse

Foibe : Ciambetti - fare i conti con il passato - ammettere colpe e responsabilità (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Fuggiti dalla terra natia, gli esuli e i profughi si ritrovarono così “stranieri in patria”, inascoltati, doppiamente vittime: dapprima degli aguzzini e della politica titina con la sua pulizia etnica, poi dell’ostilità, del fastidio o imbarazzo con cui furono accolti in