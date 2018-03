Foggia | in 40 mila alla marcia di Libera con don Ciotti | ‘Il 70% dei familiari delle

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Oltre 40persone sono scese in piazza aper la manifestazione in ricordovittime di tutte le mafie organizzato dall’associazione. Il corteo guidato da don Luigi, fondatore di, ha sfilato per le vie della città e dal palco di piazza Cavour sono stati letti i nomi970 vittime innocentimafie. In prima fila i parenti, le istituzioni e i rappresentantiassociazioni, ma anche tanti studenti. L’ultimo nome inserito nell’elencovittime della mafia è quello di Annarosa Tarantino, l’84enne uccisa per errore in un agguato organizzato per un esponente di un clan il 30 dicembre scorso nel centro storico di Bitonto, sempre in Puglia. Donha lanciato il suo grido di denuncia: “Il 70% dei famigliarivittime innocenti non conosce ancora la verità: non è possibile“. “Non ...