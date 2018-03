Flavio Insinna torna con Affari Tuoi? Striscia affila gli artigli

lanostratv

(Di mercoledì 21 marzo 2018)con: il ritorno in Tv dopo le controversie con? Dagospia ha lanciato in questi ultimi minuti una clamorosa indiscrezione, che ha già acceso gli animi in rete. Difatti il portale diretto da Roberto D’Agostino ha rivelato che i dirigenti della Rai pare abbiano deciso in queste ore di rimandare in ondasempre condotto da, nonostante tutte le polemiche per via della inchiesta portata avanti mesi fa daLa Notizia. Un’inchiesta, che creato un bel polverone mediatico. Difatti, come molti sapranno bene, il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha mandato in onda dei fuori onda del conduttore. In questi fuori ondaaveva sbottato contro una concorrente, arrivando anche ad offenderla. Motivo per cuiè finito nell’occhio del ciclone in quanto è stato criticato da più parti. Tuttavia ...