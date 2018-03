Firenze Cosa FAI nel fine settimana?

Concorso Istruttore Amministrativo Firenze - cosa studiare per le prove : Scade tra pochi giorni, il 22 febbraio, il termine per presentare la domanda di partecipazione al Concorso Istruttore Amministrativo per 23 posti indetto dal Comune di Firenze. (Scarica il bando). Dopo le indicazioni sulla compilazione della domanda, oggi analizziamo cosa studiare per le prove. Le prove del Concorso Istruttore Amministrativo Firenze Il bando prevede che nel caso di alto numero dei candidati è prevista una prova preselettiva che ...