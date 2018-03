Fire Emblem Warriors Awakening | in arrivo un DLC molto presto

Fire Emblem Heroes è il gioco mobile di Nintendo che ha avuto più successo ad oggi : gli analisti di Sensor Tower hanno segnalato, riporta MyNintendonews, come Fire Emblem Heroes sia un gioco per mobile più di successo di Nintendo nella storia.Il gioco è disponibile per dispositivi Android e iOS ed ha incassato ad oggi 295 milioni di dollari in tutto il mondo, nel solo primo anno. I dati riportano inoltre che Animal Crossing: Pocket Camp ha incassato circa 20 milioni di dollari tra iOS e Android, dato alquanto inferiore rispetto ...