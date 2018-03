FIFA del Lupo | nuovi pro-player anche per Cagliari e Livorno | ora a chi tocca?

FIFA 18 TOTW 27 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 27° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Scopriamo insieme quali sono i giocatori selezionati per il TOTW 27 TOTW 27 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 21 marzo: Ecco il post con cui EA […] L'articolo Fifa 18 TOTW 27: alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! proviene da I ...

FIFA World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

FIFA : ufficiale l'uso del Var ai Mondiali di Russia : L'annuncio è arrivato dal presidente Infantino: "Avremo la prima Coppa del Mondo, nel 2018, con il Var"

Calcio - Mondiali 2018 – UFFICIALE : la FIFA approva l’utilizzo del Var. La conferma arriva da Gianni Infantino : Var ai Mondiali, ora è UFFICIALE. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha annunciato la novità in maniera definitiva nel corso di una conferenza stampa a Bogota, sede del FIFA Council Meeting. “Siamo molto contenti di questa approvazione“, ha commentato lo svizzero di origini italiane, manifestando tutta la sua soddisfazione. Eppure proprio Infantino non era favorevole ...

Grecia - delegati FIFA e Uefa : “possibili sanzioni internazionali” : “Il calcio greco potrebbe affrontare una possibile sanzione internazionale per i continui episodi di violenza, lo hanno evidenziato oggi gli inviati di Fifa e Uefa nel paese che stanno monitorando la situazione. “La Grecia è sull’orlo dell’abisso”,ha detto l’avvocato svizzero Herbert Hübel dopo essere atterrato in Grecia. Pertanto, la nazionale ellenica potrebbe essere esclusa dalle competizioni ...

FIFA 18 TOTW 26 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 26° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 26 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 14 marzo: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 26: It's #TOTW 26 […] L'articolo Fifa 18 TOTW 26: alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! proviene da I ...

Sorpresa previsione Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team il 14 marzo? : Un fine Settimana assolutamente interessante per tutti gli utenti di FIFA 18 Ultimate Team quello che si è concluso da pochi giorni in ambito calcistico, con i campi europei che sono stati come sempre fonte d'ispirazione per Electronic Arts nella scelta dei potenziali giocatori in forma da schierare nella nuova Squadra della Settimana. Una formazione che parla italiano (o quantomeno include atleti provenienti dalla Serie A), con Inghilterra e ...

La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di calcio riapre oggi sul sito della FIFA : Fino al 3 aprile si possono comprare i biglietti per tutte le partite della Coppa del Mondo in Russia, escluse la finale e Argentina-Islanda The post La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di calcio riapre oggi sul sito della FIFA appeared first on Il Post.