Fi tiene il punto | Romani candidato per presidenza Senato

Il capo della Vigilanza Danièle Nouy tiene il punto sulle banche italiane : nessuna apertura sugli Npl : Danièle Nouy resta sulle sue posizioni "rigide" sul tema dei crediti deteriorati e l'incontro con la numero uno della Vigilanza della Bce in Banca d'Italia non ha deluso nessuno anche perché le aspettative dei banchieri italiani, sull'esito del summit, erano basse.La Banca d'Italia ha definito l'incontro "costruttivo e utile" ma dalle testimonianze raccolte non si ricavano aperture che facciano sperare in un approccio più ...