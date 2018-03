Festa del SS Crocifisso di Monreale Il sindaco sceglie la squadra per l' organizzazione

Premio David di Donatello 2018 : Carlo Conti conduce la Festa del cinema - stasera su Rai 1 : Numerosi i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo che consegneranno i premi: dalla già citata Monica Bellucci a Pierfrancesco Favino e Roberto Bolle , da Luca Zingaretti a Nino ...

In ricordo delle vittime delle mafie : a Parma la maniFestazione regionale : Ore 12.00: diretta streaming del discorso di Luigi Ciotti da Foggia. Nel pomeriggio, dalle ore 14,30, si svolgerà, presso la sala del Consiglio comunale di Parma, un seminario, organizzato da Avviso ...

La Festa delle Camelie porta la primavera a Velletri : Maria Volonté' Ore 18:00 Spettacoli dell'Istituto Comprensivo 'Velletri Nord' Premiazione del concorso 'Velletri, Città delle Camelie' rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi. Inoltre Nelle ...

Domenica prossima all'Oasi del Simeto la Festa della Primavera : Un pot-pourri di svariate iniziative si avvicenderanno nella mezza giornata in questione con spettacoli musicali, salutari passeggiate in Natura, mostre e proiezioni a sfondo ambientalistico, con la ...

Prevalle : il cartello luminoso del sindaco per la Festa del papà riapre la polemica no-gender : La nuova provocazione del primo cittadino del comune bresciano provoca la reazione social: "Il sindaco colpisce ancora"

Riparte ad aprile la Festa del carciofo di Paestum Igp : Roma, 19 mar. , askanews, Il carciofo di Paestum Igp sarà protagonista della festa in suo onore prevista a Gromola di Capaccio-Paestum , la città sede dei templi, patrimonio Unesco, dal 21 al 25 ...

La Festa del papà è oggi : da dove viene e perché ricorre il 19 marzo : C'entra san Giuseppe, il "papà adottivo" di Gesù, almeno nei paesi di tradizione cattolica come l'Italia The post La festa del papà è oggi: da dove viene e perché ricorre il 19 marzo appeared first on Il Post.

(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:17:00 GMT)

(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:48:00 GMT)

Festa del papà - la commovente lettera di Giorgio Panariello al padre mai conosciuto : Durante le feste, ci sono messaggi che tutti abbiamo piacere di inviare. Soprattutto ai nostri cari. Poche parole, ne bastano due, semplici: "Auguri papà", in occasione della Festa del 19 marzo, ad esempio. Ce ne sono altri...

(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:06:00 GMT)

Festa del Papà - è venuto prima babbo o papà? Cosa dice la Crusca : C'è chi fa gli auguri al 'Papà' e chi preferisce farli al 'babbo'. Differenze di lessico che si perdono nella storia d'Italia. L'Accademia della Crusca ci spiega quale dei due affettuosi termini è il ...

Festa del papà 2018 : come festeggiano i vip - scatto dopo scatto : Anche per i vip è tempo di celebrare la "Festa del papà". Tra torte e messaggi, tanti i personaggi dello spettacolo che festeggiano il loro “capofamiglia”. C&rsquo...

(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:05:00 GMT)