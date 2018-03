Fedez e Chiara Ferragni | il figlio Leone è già una star e arriva la prima pubblicità

ilfattoquotidiano

: È nato il piccolo Leone Lucia Ferragni. Mi immagino Rovazzi-Rafiki che lo solleva sulla Rupe dei Re, Fedez e Chiara… - MarioManca : È nato il piccolo Leone Lucia Ferragni. Mi immagino Rovazzi-Rafiki che lo solleva sulla Rupe dei Re, Fedez e Chiara… - trash_italiano : SCUSATE MA FEDEZ E CHIARA (ravioli) HANNO DATO ALLA LUCE LEONE PROPRIO NELLA GIORNATA NAZIONALE DEI RAVIOLI. - vogue_italia : Chiara Ferragni mamma! Nella notte tra il 19 e il 20 marzo a Los Angeles è nato Leone. Auguri a tutta la famiglia.… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018)Luciaè nato da poche ore ed è già una. Non si contano i tweet dedicati aldie, udite udite, èta anche la‘dedicata’: l’azienda LeBebé, specializzata in accessori per bambini, ha acquistato uno spazio pubblicitario in alcuni quotidiani per mostrare un ciondolo a forma dicon tanto di hashtag #fieradiesseremamma., fashion blogger in fasce. E i genitori hanno cominciato a poe le prime foto sui social con il piccolo. Skin to skin Un post condiviso da(@) in data: Mar 21, 2018 at 12:59 PDT These were the best tears I’ve ever cried. This was the moment we saw Leo coming to life: never before I felt such a feeling. It was a long labor and I was exhausted and living this experience with my love by my side was the best motivation. It felt like it was a movie ...