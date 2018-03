: Fed alza i tassi di un quarto di punto - NotizieIN : Fed alza i tassi di un quarto di punto - filippo_modica : Fed alza tassi un quarto di punto - Economia -

La Federal Reserve ridi undid'interesse americani. La forchetta del Fed Funds sale tra l'1,50 e l'1,75%. E' il primo rialzo del costo del denaro deciso quest'anno dalla banca centrale Usa, dopo i tre varati nel 2017. Quella odierna è la prima riunione presieduta da Powell,che a febbraio ha preso il posto di Yellen. Per il 2019 e il 2020 è prevista un'accelerazione: tre rialzi nel 2019,invece dei due preventivati. Al rialzo le stime di crescita per l'economia americana per il 2018 al 2,7%.(Di mercoledì 21 marzo 2018)