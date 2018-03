: #News #Favino premia il regista Usa Carpignano - CybFeed : #News #Favino premia il regista Usa Carpignano -

Ai David di Donatello vince la miglior regia per il film 'A Ciambra' Jonas. A consegnare la statuetta Pierfrancesco. Il, 33 anni, è americano, nato a New York da padre italiano a madre afroamericana. Marco Altierito per miglior trucco per il film 'Nico, 1988', alla sua prima candidatura per i David di Donatello. E la sorella di Marco, Daniela Altieri, sempre per 'Nico 1988', vince la statuetta per la migliore acconciatura.(Di giovedì 22 marzo 2018)