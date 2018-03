Farmaci | resistenza agli antibiotici? Colpa anche di altri medicinali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Una vasta gamma di, dalle terapie antitumoraliantipsicotici, influisce sulla crescita di microrganismi che si trovano nel nostro intestino. Questo comporta che non sono solo gliad avere un impatto sulla flora e sullo sviluppo della. E’ l’allarme lanciato su ‘Nature’ desperti dell’European Molecular Biology Laboratory. Il loro studio ha esaminato l’impatto sulla flora intestinale umana di quasi 1.200comuni tra cui prodotti per l’ulcera, i tumori, l’ansia eormoni. In totale, 38 specie batteriche che si trovano nell’organismo umano sano sono state esposte a queste molecole chimiche in laboratorio. Il team è rimasto sorpreso nel constatare che degli 835testati, progettati per interagire con le cellule umane anziché con i batteri, quasi un quarto ostacolava nei fatti la ...