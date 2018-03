Fan preoccupati per i pochi contenuti di Sea of Thieves? Arrivano le rassicurazioni del

eurogamer

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Sea ofè uscito soltanto ieri, ma molti giocatori hanno preso la strada dei forum e delle community per manifestare la loro insoddisfazione in merito al numero diinclusi nel gioco, secondo loro non all'altezza delle promesse fatte dagli sviluppatori. IGN ha contattato per un commento il produttore esecutivo di Sea of, Joe Neate, che ha potuto rassicurare gli utenti sul futuro del titolo piratesco sviluppato da Rare."Sea ofè stato costruito dalle fondamenta per essere un gioco che possa crescere e evolvere, e pubblicheremo nuove opzioni cosmetiche oltre a nuove meccaniche e modi per giocare", ha spiegato Nate. "Il nostro obiettivo per il lancio era quello di consegnare una bella esperienza iniziale, e col tempo reagiremo e ci adatteremo al feedback dei giocatori riguardante tutti gli elementi del gioco"."Abbiamo lavorato con la nostra community nel ...