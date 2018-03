: RT @Agenzia_Ansa: #Facebook: #Soro, allarme altissimo, in gioco la democrazia - MsDSSNorton : RT @Agenzia_Ansa: #Facebook: #Soro, allarme altissimo, in gioco la democrazia - PaolaOlimpia1 : RT @Agenzia_Ansa: #Facebook: #Soro, allarme altissimo, in gioco la democrazia - Nazzi_Mi : RT @Agenzia_Ansa: #Facebook: #Soro, allarme altissimo, in gioco la democrazia -

Il Garante per la privacy,,lancia un allarme sui rischi per laper i condizionamenti su, parlando del caso Cambridge Analytica. "La dimensione degli utenti suè così grande da condizionare gli sviluppi dell'umanità.Quando questo potenziale è usato per mandare a un numero elevato di utenti una serie di informazioni selettivamente orientate per poi condizionare i singoli comportamenti, questo passaggio cambia la natura delle democrazie nel mondo e l'allarme deve essere altissimo", ha detto.(Di mercoledì 21 marzo 2018)