Facebook | Zuckerberg | sono responsabile di quello che è successo

Facebook - Zuckerberg rompe il silenzio sul Datagate : "Sono responsabile di quanto successo" : «Sono responsabile di quello che è successo»: Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. «Abbiamo fatto degli errori,...

Facebook - class action contro il colosso di Zuckerberg. Soro : 'Allarme altissimo - in gioco la democrazia' : 'Immaginiamo di avere nel mondo un unico quotidiano su misura per ognuno di noi che tutti i giorni filtra le informazioni più importanti, creando paure - ha sostenuto il Garante -. Non si può ...

Facebook - class action contro il colosso di Zuckerberg. Soro : "Allarme altissimo - in gioco la democrazia" : Parte la class action contro Facebook accusato per le «comunicazioni false e ingannevoli» relative alla gestione dei dati personali degli utenti, come riferisce Fox News. La...

Facebook ancora in calo a Wall Street. Zuckerberg parlerà nelle prossime ore : Facebook ancora in calo all'avvio delle contrattazioni a Wall Street. I titoli del social media perdono l'1,92% con lo scandalo Cambridge Analytica. nelle ultime due sedute Facebook ha bruciato 49 miliardi di dollari di capitalizzazione, quanto il valore di Tesla. Cresce intanto l'attesa per le parole dell'amministratore delegato e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg: secondo il sito d'informazione Axios, che cita una fonte vicina al giovane ...

Dati manipolati - Facebook travolto dallo scandalo. Il parlamento Ue e di Londra convocano Zuckerberg : NEW YORK Il settimanale Newsweek ieri chiedeva: «È arrivata la fine per il più potente social network del mondo?». Domanda non peregrina: abbiamo già visto cadute...

Tutti contro Zuckerberg E Facebook rischia il crac : Proprio Nix nelle ultime ore ha negato l'uso di 'trucchi sporchi' a favore dei propri clienti e contro gli avversari nelle campagne elettorali gestite in giro per il mondo. 'Le apparenze possono ...

Abuso dei dati - Facebook crolla in Borsa. Il Parlamento Ue : «Zuckerberg spieghi» | : Il social network sempre più giù a Wall Street a causa delle rivelazioni sulla società che avrebbe acquisito dati personali di 50 milioni di persone senza autorizzazioni a 2014 |

Facebook e privacy - i social crollano in BorsaZuckerberg ha già perso 9 miliardi di dollari : Facebook nella bufera, sotto inchiesta in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il titolo crolla ancora a Wall Street travolto dallo scandalo sull'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge anche la società di consulenza politica Cambridge Analytica

Facebook - Zuckerberg perde 9 miliardi in 48 ore - ma contiene i danni con la vendita di azioni : MILANO - Il crollo di Facebook a Wall Street, con il titolo che ha perso ieri il 6,8% a Wall Street e oggi cede oltre 6 punti insieme a Twitter, in calo di quasi dieci punti, per Mark Zuckerberg è ...

Dati manipolati - lo scandalo affossa Facebook e i titoli dei social. Il parlamento Ue e quello inglese vogliono sentire Zuckerberg : Mentre in Italia l'Agcom ha inviato a Facebook una specifica richiesta di informazioni circa 'l'impiego di Dati per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi'. Finora il gruppo ...

Scandalo Facebook-Cambridge Analytica : tonfo in borsa - Zuckerberg convocato da Parlamenti Gb e Ue : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “tutelare la privacy degli americani”

Dati manipolati - lo scandalo affossa Facebook e i titoli dei social. Il parlamento Ue e quello inglese vogliono sentire Zuckerberg : «Where is Zuck?», dov'è Zuckerberg? È la domanda che tutti si fanno in queste ore. Ore in cui Facebook continua ad affondare in Borsa e il suo fondatore e numero uno si...

Abuso dei dati - Facebook crolla in Borsa. Il Parlamento Ue : «Zuckerberg spieghi» : Il social network sempre più giù a Wall Street a causa delle rivelazioni sulla società che avrebbe acquisito dati personali di 50 milioni di persone senza autorizzazioni a 2014 |

Scandalo Facebook-Cambridge Analytica : tonfo in borsa - Zuckerberg convocato dal Parlamento Gb : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “tutelare la privacy degli americani”