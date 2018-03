Facebook | Zuckerberg | sono responsabile di quanto è successo

Zuckerberg : " Facebook ha commesso errori" : Chiamato in causa da molti, alla fine Mark Zuckerberg è dovuto intervenire sullo scandalo Cambridge Analytica . E lo ha fatto sulla sua pagina Facebook: ' Abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto dei ...

Cambridge Analytica – Facebook - il mea culpa di Zuckerberg : “Sono responsabile di quanto accaduto” : “Sono responsabile di quello che è successo”. Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook e fa mea culpa . “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale del social media. “Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere al vostro servizio”, ha aggiunto il ...

Facebook - Zuckerberg : sono responsabile : 21.09 Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo che ha investito Facebook per i dati rubati. Con una autocritica affidata alla sua pagina sul social media, ammette: "Abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto dei passi avanti e c'è ancora molto da fare. Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati". "La buona notizia - aggiunge - è che molte misure per prevenire tutto questo sono state già prese anni fa". E i titoli di Facebook ...

Scandalo dati Facebook - Zuckerberg : “Sono io il responsabile di quanto è successo” : «Sono responsabile di quello che è successo»: Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo Scandalo dei dati personali raccolti su Facebook . «Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare», scrive sulla sua pagina personale del social media. «Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati , e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere...

Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti da Facebook : "Sono responsabile di quello che è successo" : "Sono responsabile di quello che è successo": Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook . "Abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare", scrive sulla sua pagina personale del social media. "Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni", aggiunge."Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati , e se non riusciamo a farlo non meritiamo di ...

Facebook - class action contro il colosso di Zuckerberg. Soro : 'Allarme altissimo - in gioco la democrazia' : 'Immaginiamo di avere nel mondo un unico quotidiano su misura per ognuno di noi che tutti i giorni filtra le informazioni più importanti, creando paure - ha sostenuto il Garante -. Non si può ...