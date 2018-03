Facebook | scatta la prima class action Rischio multe in Usa

Facebook : negli Usa scatta la prima class action : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Facebook : scatta il ban per tutte le pubblicità sulle criptovalute : Qual è il motivo? La scelta è parte di una politica ' intenzionalmente ampia ' contro i marketer ingannevoli, come annunciato in un post sul blog . Il social più popolare al mondo dunque non ...