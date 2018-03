Facebook non ferma Wall Street e i Btp ignorano BlackRock

Facebook - raccolta dati partì con Bannon : ANSA, - NEW YORK, 21 MAR - Il programma per la raccolta di dati su Facebook fu avviato dalla Cambridge Analytica sotto la supervisione di Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump. Per Chris Wylie - ...

Le rivelazioni della talpa Wylie : "Raccolta dati Facebook? Avviata da Bannon - lo stratega di Trump" : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. "Indignati, siamo stati ingannati" scrivono in una nota i vertici di Facebook. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “Tutelare la privacy degli americani”.

Wall Street crollo non solo per colpa di Facebook. Perchè la Borsa Usa è venuta giù? : Una svolta, guardando i prospettiva, potrebbe esserci non tanto oggi ma domani quando la Federal Reserve comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. Gli analisti sono concordi nel ritenere ...

Non solo profili Facebook - anche escort e mazzette : Channel 4 svela tecniche di Cambridge Analytica : A svelare quale sarebbe il modus operandi della società coinvolta nello scandalo globale su Trump e la Brexit un'inchiesta condotta da un reporter sotto copertura di Channel 4 News, emittente britannica, che si e' intrufolato con una telecamera nella sede dell'azienda spacciandosi per il rampollo di una ricca famiglia dello Sri Lanka desideroso di acquisire una maggiore reputazione politica a scapito degli avversari

Perché Cambridge Analytica fa crollare Facebook in Borsa/ Alexandr Kogan in una email : "Non sono una spia" : Cambridge Analytica, crollo di Facebook alla Borsa di Wall Street a causa del coinvolgimento nello scandalo dei Big Data: ombre sul voto americano e sulla Brexit. UK, "pronte indagini"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:41:00 GMT)

"Il web oggi è un'arma. Facebook e Google sono il problema - non la soluzione" : Il 12 marzo il web ha compiuto 29 anni. Un compleanno (molto) agro (poco) dolce per il suo papà, Tim Berners-Lee. Si festeggia perché, per la prima volta, più della metà delle persone al mondo è connessa. Ma Berners-Lee ha preferito mettere da parte le candeline e sfruttare la ricorrenza per lanciare il suo ennesimo appello: Google, Facebook e Twitter – ha scritto in una lettera aperta pubblicata dal ...

Non accettare la richiesta di amicizia di Luca Cilli : bufala Facebook o pericolo hacker? : Non accettare la richiesta di amicizia di Luca Cilli è la nuova catena Facebook del momento, con cui gli utenti vengono invitati esplicitamente a stare alla larga da un profilo che sulla carta appartiene ad un hacker. Il meccanismo è il solito, con tanti utenti pronti a ricondividere il messaggio senza chiedersi se si tratti della solita bufala da social, oppure di una minaccia effettiva dalla quale stare alla larga. Ecco perché oggi 16 marzo ho ...

Whatsapp in Inghilterra non sarà connesso a Facebook per lo scambio dati Video : Ormai, come tutti sapranno, #Whatsapp ha introdotto qualche anno fa la crittografia end-to-end in tutte le chat per salvaguardare la #privacy dei milioni di utenti che ogni giorni si scambiano messaggi, sia scritti che vocali, con la famosa applicazione di messaggistica [Video]. Però, questi controlli severi, decadono un po' quando riguarda lo scambio di informazioni tra due portali: Whatsapp e #Facebook, i due social network di proprieta' di ...

Duplicare Facebook - WhatsApp e non solo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus con Oreo : guida in pochi passi : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus porta con se una novità importantissima ossia la possibilità di Duplicare applicazioni come Facebook, WhatsApp, Skype e altro ancora, gestendole con account diversi (magari il primo lavorativo e il secondo personale). La funzione è ora standard e prevista proprio grazie ad Android 8.0 ma anche per l'integrazione della Samsung Experience 9.0. Come è possibile dunque provvedere ...

Napoli - de Magistris su Facebook : 'Non trovo pace per i debiti' : Un mondo alla rovescia. Una ingiustizia enorme e violenta'. De Magistris conclude: 'Non credo siano tutte coincidenze. Ma questa è un'opinione, fondata però su fatti e, quindi, non è un'illazione. ...

degasperi replica a bordon - Facebook - * ' Non penso che il carico di stress e la carenza di personale dipendano dalle mie interrogazioni ' -... : La cronaca riporta che il Dg dell'Apss, utilizzando le risorse pubbliche dell'Ufficio legale, ha depositato in Procura un esposto-denuncia contro di me. I cittadini staranno sicuramente meglio nel sapere ...

M5S - LUIGI DI MAIO VIDEO SU Facebook/ "Nessun governo senza di noi" - Brunetta "aperti non solo a Pd" : LUIGI Di MAIO su FACEBOOK: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:23:00 GMT)