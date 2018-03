Facebook | noi ingannati Garante | in gioco democrazia

Facebook - ?lo stratega di Trump la mente dello scandalo. L'azienda : noi ingannati : Il programma per la raccolta di dati su Facebook fu avviato dalla Cambridge Analytica sotto la supervisione di Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump. Per Chris Wylie - la talpà che...

Scandalo sull’uso illecito dei dati : Facebook si difende : «Noi ingannati» : Zuckerberg convocato da Londra e dal Parlamento Ue. Si muove anche l’Italia. Il capo della sicurezza del colosso verso l’addio. Titolo ancora giù a Wall Street: -2,6%. Cambridge Analytica si vantò di aver fatto vincere Trump

Facebook E CAMBRIDGE ANALYTICA/ Quando scopri che il prodotto siamo noi : Lo sfruttamento dei dati di 50 milioni di utenti FACEBOOK da parte della società di comunicazione CAMBRIDGE ANALYTICA è un abuso che ci scopre impotenti. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 06:02:00 GMT)SPILLO/ Dal 3% agli Npl, così la "trimurti" dell'Ue detta legge ai paesi membri, di S. LucianoIL CASO/ Un'altra prova che i veri anti-europeisti stanno in Germania, di S. Luciano

M5S - Luigi Di Maio video su Facebook/ "Nessun governo senza di noi" : l'appello alla base - "sosteneteci" : Luigi Di Maio su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:01:00 GMT)

'Nadia Toffa ipocrita - noi non dimentichiamo' : il post choc su Facebook - e gli utenti si dividono : ... che accusa la pagina di fare le pulci in modo forse inopportuno: 'Forse la memoria non vi manca, ma se vi mettete a fare le pulci alle dichiarazioni coraggiose e a difesa della scienza di una ...

Ecco perché Facebook - forse - non ha più bisogno di noi : Meno tempo speso sulla piattaforma e dati sull'utenza meno incoraggianti del solito non hanno impedito a Facebook di chiudere il quarto trimestre dell'anno con risultati positivi, ben più alti delle ...

Grillo e Di Maio insieme su Facebook : "Tra noi nessuna frattura" : “Più innaturale di un panda che mangia carne ci sono i giornali che dicono la verità. Oggi si sono inventati una frattura tra noi due che non c’è e non c’è mai stata”. Lo scrivono...

Fiorella Mannoia / Duro sfogo su Facebook : “Riportiamo gli africani in Africa" - e poi... : Fiorella Mannoia, il Duro sfogo su Facebook dopo la condivisione di una realtà agghiacciante: le sue parole destinate a fare molto discutere, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:41:00 GMT)

'Noi - la banda della Parrocchiella' : foto choc su Facebook : Otto minorenni, poco più che bambini. Il più grande avrà sì e no 12 anni, gli altri - almeno in foto - sembrano anche più piccoli. Impugnano armi e posano davanti allo scatto di un cellulare poi ...