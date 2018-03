Facebook | ?lo stratega di Trump la mente dello scandalo L' azienda | noi ingannati

Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo scandalo dati rubati da Cambridge Analytica : Lo scandalo tiene banco: Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo che, in questi giorni, si è a lungo parlato del caso Cambridge Analytica avvenuto in USA ma con ovvi risvolti anche da noi? Per chi si fosse perso la vicenda, ecco brevemente cosa è successo: il Guardian e il New York Times hanno pubblicato un'indagine che attesta (senza ombra di dubbio) Come la società di consulenza e marketing su menzionata abbia prelevato una gran ...

Dati manipolati - Facebook travolto dallo scandalo. Il parlamento Ue e di Londra convocano Zuckerberg : NEW YORK Il settimanale Newsweek ieri chiedeva: «È arrivata la fine per il più potente social network del mondo?». Domanda non peregrina: abbiamo già visto cadute...

Se i dati possono comprare le nostre libertà : cosa resterà per i consumatori dopo lo scandalo che ha coinvolto Facebook : Lo scandalo di Cambridge Analytica si è abbattutto come uno tzunami sulla società con la forza di quegli eventi che sembrano in grado di cambiare tutto. Per le nostre vite, per i nostri dati e forse anche per il web. Qualcuno sussurra...

“Cancellatevi da Facebook” - l’appello del co-fondatore di WhatsApp dopo lo scandalo Cambridge Analytica : L'hashtag #deletefacebook è sempre più virale, dopo la tempesta che si è abbattuta sul social network con lo scandalo del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica, la società che ha aiutato Donald Trump a prendersi la Casa Bianca. Tra i molti utenti che hanno condiviso tweet e post con questo hashtag, però, ce n'è uno destinato a far più rumore degli altri: si tratta di Brian Acton, ...

Scandalo sull’uso illecito dei dati : Facebook si difende : «Noi ingannati» : Zuckerberg convocato da Londra e dal Parlamento Ue. Si muove anche l’Italia. Il capo della sicurezza del colosso verso l’addio. Titolo ancora giù a Wall Street: -2,6%. Cambridge Analytica si vantò di aver fatto vincere Trump

'Rubare dati personali da Facebook? Era una routine - potevano impedirlo' - dice un ex manager : I dati personali di centinaia di milioni di utenti di Facebook potrebbero essere stati raccolti illecitamente da aziende private che hanno sfruttato lo stesso meccanismo adoperato da Cambridge ...

Facebook - Cambridge Analytica/ Sospeso l'ad Alexander Nix per lo scandato dati : Facebook, Cambridge Analytica: il cda dell'agenzia di consulenza politica ha Sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix per lo scandalo dati degli ultimi giorni(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Facebook e il giallo degli «aiuti» a un partito italiano : Chiede l'intervento del governo il deputato del Pd Michele Anzaldi: «Del caso Cambridge Analytica si parla sulla stampa di tutto il mondo. In Inghilterra e Usa si muovono governo e Parlamenti, si ...

Le rivelazioni della talpa Wylie : "Raccolta dati Facebook? Avviata da Bannon - lo stratega di Trump" : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. "Indignati, siamo stati ingannati" scrivono in una nota i vertici di Facebook. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “Tutelare la privacy degli americani”.

I dati prelevati da Facebook : cosa è successo - perché c’entra Trump - il crollo in Borsa : Come è stata scoperta l’operazione, chi sono i protagonisti, quali sono le ragioni del business, la responsabilità di Mark Zuckerberg, il danno finanziario

Scandalo sull’uso illecito dei dati - Facebook si difende : “Indignati - siamo stati ingannati” : La Commissione parlamentare britannica sulla Cultura, i Media e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un’audizione sullo Scandalo relativo all’abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica Cambridge Analytica. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Damian Collins, citand...

Scandalo Facebook : siamo stati ingannati : 22.19 Sospeso "con effetto immediato" il Ceo di Cambridge Analytica, Alexander Nix, "in attesa di un'indagine".Lo comunica l'azienda di consulenza e marketing web Facebook, dopo il crollo in Borsa, interviene ancora, "indignata", sul caso dei dati personali venduti alla società inglese e usati per scopi politici. "siamo stati ingannati", dicono Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg che stanno appurando i fatti per prendere le misure adeguate. ...

Dati manipolati - lo scandalo affossa Facebook e i titoli dei social. Il parlamento Ue e quello inglese vogliono sentire Zuckerberg : Mentre in Italia l'Agcom ha inviato a Facebook una specifica richiesta di informazioni circa 'l'impiego di Dati per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi'. Finora il gruppo ...