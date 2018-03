Facebook ha perso 50 miliardi di dollari per lo scandalo Cambridge Analytica

'Rubare dati personali da Facebook? Era una routine che potevano impedire' - dice un ex manager : Parakilas non sa perchè l'azienda abbia deciso per una politica restrittiva, l'aveva lasciata due anni prima, ma probabilmente, sostiene, avevano capito che l'uso dei dati stava 'consentendo ad ...

Facebook e privacy - i social crollano in BorsaZuckerberg ha già perso 9 miliardi di dollari : Facebook nella bufera, sotto inchiesta in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il titolo crolla ancora a Wall Street travolto dallo scandalo sull'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge anche la società di consulenza politica Cambridge Analytica

Abuso dati personali a fini elettorali - il mercato punisce il titolo Facebook : Facebook crolla a Wall Street per lo scandalo Cambridge Analytica: il titolo del gigante dei social media è arrivato a perdere fino al 5,20%. Cambridge Analytica è una società che ha aiutato, ...

Scoprite quello che Facebook conosce di voi scaricando i vostri dati personali : Quanto conosce Facebook dei propri utenti? Più di quello che pensate, dagli ex amici ai lavori precedenti, delle relazioni passate a tutte le informazioni relative alla foto caricate. L'articolo Scoprite quello che Facebook conosce di voi scaricando i vostri dati personali proviene da TuttoAndroid.

degasperi replica a bordon - Facebook - * ' Non penso che il carico di stress e la carenza di personale dipendano dalle mie interrogazioni ' -... : La cronaca riporta che il Dg dell'Apss, utilizzando le risorse pubbliche dell'Ufficio legale, ha depositato in Procura un esposto-denuncia contro di me. I cittadini staranno sicuramente meglio nel sapere ...

Mobile World Congress - Facebook vuole connettere sempre più persone : Barcellona – L’unione fa la forza, anche e soprattutto quando si tratta di connettere in rete tutti gli abitanti del pianeta terra. O meglio, per dirla con le parole di Jay Parikh, capo della divisione di ingegneria e infrastrutture per Facebook, “ci vuole un approccio ampio e globale al problema se si vuole connettere tutti ovunque nel mondo, perché non esiste e non un può esistere un’unica soluzione al problema che sia valida per ...

Uomini e Donne - Diretta Facebook/ 116 persone hanno trovato lavoro e non solo grazie a Maria De Filippi! : Uomini e Donne, 116 persone hanno trovato lavoro grazie alle dirette Facebook introdotte quest'anno da Maria De Filippi. Tanti hanno ritrovato amici, commilitoni...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:25:00 GMT)

Uomini e Donne fa trovare lavoro o persone del passato : ecco il bilancio delle dirette Facebook : Uomini e Donne aiuta (anche) a trovare un posto di lavoro o persone che non si vedevano da tempo. ecco il bilancio del programma di Canale 5 (condotto da Maria De Filippi) da settembre 2017 a febbraio 2018. Uomini e Donne, la novità dello sportello durante il trono over La 22esima edizione ha previsto una […] L'articolo Uomini e Donne fa trovare lavoro o persone del passato: ecco il bilancio delle dirette Facebook proviene da Gossip e Tv.

Russiagate : Facebook raddoppia personale sicurezza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Uccisa a coltellate a Milano - Jessica su Facebook scriveva : 'Un giorno senza sorriso è un giorno perso' : 'Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte'. È uno degli ultimi post scritti su facebook da Jessica Valentina Faoro, la 19enne Uccisa ...

Attenzione alla catena sul nuovo algoritmo Facebook : bufala o post di sole 25 persone? : Sta girando in questi giorni una nuova catena sui social, compresa un'app come Whatsapp, in merito al nuovo algoritmo Facebook grazie al quale sulla nostra Home rischiano ora di comparire i post di pochissime persone scelte dalla piattaforma, nell'ambito di una rotazione ristrettissima. Per la precisione, appena 25. Come sempre avviene in questi casi, in tanti si stanno chiedendo se il messaggio sia vero, oppure se si tratti dell'ennesima bufala ...

Fella for Facebook è un client alternativo leggero - veloce e personalizzabile : Fella for Facebook è un'applicazione che offre un web wrapper che permette di accedere a Facebook in maniera più leggera e libera. Il client è personalizzabile nei colori con i temi disponibili e offre un'esperienza fluida, anche su dispositivi meno performanti, e libera da annunci pubblicitari. L'articolo Fella for Facebook è un client alternativo leggero, veloce e personalizzabile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.