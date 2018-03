huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Facebook e CA mi usano come capro espiatorio, ma tutti sapevano' - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: 'Facebook e CA mi usano come capro espiatorio, ma tutti sapevano' - granpinoo : RT @HuffPostItalia: 'Facebook e CA mi usano come capro espiatorio, ma tutti sapevano' - ORE12GROUP : RT @HuffPostItalia: 'Facebook e CA mi usano come capro espiatorio, ma tutti sapevano' -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) "Mi, siasia Cambridge Analytica", ma la verità è chetutto e"ritenevamo di agire in modo perfettamente appropriato" dal punto di vista legale.Alexander Kogan, accademico americano figlio d'espatriati sovietici e docente di psicologia a Cambridge, non ci sta rimanere con il cerino in mano sullo scandalo del momento. E replica dai microfoni di Bbc Radio 4.È lui, attraverso una sua app, l'uomo che ha raccolto ed elaborato i dati di 50 milioni di utenti diper poi passarli a Cambridge Analytica, società di consulenza e propaganda politica impegnata fra l'altro nel 2016 a sostenere la campagna presidenziale di Donald Trump. Ma nega di aver ingannato chiunque. E mette inoltre in dubbio che quei dati possano aver avuto davvero un ruolo chiave nella vittoria di Trump."La mia idea - dice oggi ...