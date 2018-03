Facebook Come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica

Scandalo Facebook - come proteggere i tuoi dati dagli spioni : L'unico metodo a prova di smanettoni è smettere di utilizzare il social network più famoso del mondo. Ma per chiunque non voglia rinunciare, ci sono una serie di strategie che rendono la vita più ...

Come utilizzare Facebook senza condividere i propri dati personali : Lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica ha evidenziato due fatti: il primo è che noi non badiamo molto alla gestione dei nostri dati personali “regalandoli” a giro, senza pensarci troppo; il secondo è che il social network ha fatto davvero poco per proteggerli e metterli al sicuro dalle grinfie di app terze, Come è successo nel caso della società britannica. Per questo, la quotazione del gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha perso 50 miliardi di ...

Come cancellarsi da Facebook - o come avere il massimo della privacy : È balzata agli onori della cronaca per aver utilizzato in maniera inappropriata i dati di 50 milioni di utenti Facebook, acquistandoli da una società di terze parti. In seguito ha mentito sulle ...

Volete seguire il consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook : Se Volete seguire il suggerimento di Brian Acton, che vi consiglia di cancellare Facebook, vi spieghiamo come potete farlo direttamente dal vostro smartphone, dopo aver salvato i vostri dati. L'articolo Volete seguire il consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook proviene da TuttoAndroid.

Come i politici italiani hanno usato i dati di Facebook : (foto Vincenzo Livieri – LaPresse) I partiti politici italiani non hanno usato la profilazione Facebook per raggiungere gli elettori. Tutt’altro: quattro messaggi su cinque erano rivolti semplicemente ai maggiorenni. Tre su cinque a persone che condividevano un interesse generale, e generico, per la politica. A queste conclusioni è arrivata OpenPolis al termine di un progetto di monitoraggio lanciato qualche mese fa. Eppure ...

"Facebook e CA mi usano come capro espiatorio - ma tutti sapevano" : "Mi usano come capro espiatorio, sia Facebook sia Cambridge Analytica", ma la verità è che tutti sapevano tutto e tutti "ritenevamo di agire in modo perfettamente appropriato" dal punto di vista legale.Alexander Kogan, accademico americano figlio d'espatriati sovietici e docente di psicologia a Cambridge, non ci sta rimanere con il cerino in mano sullo scandalo del momento. E replica dai microfoni di Bbc Radio 4.È lui, ...

Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo scandalo dati rubati da Cambridge Analytica : Lo scandalo tiene banco: Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo che, in questi giorni, si è a lungo parlato del caso Cambridge Analytica avvenuto in USA ma con ovvi risvolti anche da noi? Per chi si fosse perso la vicenda, ecco brevemente cosa è successo: il Guardian e il New York Times hanno pubblicato un'indagine che attesta (senza ombra di dubbio) Come la società di consulenza e marketing su menzionata abbia prelevato una gran ...

Ecco come fare per cancellare il proprio account su Facebook : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Stefano PitrelliÈ dura lasciarsi con Facebook. A quanto pare l'onnipresente titano dei social è il tipo che non la prende bene, e per quanto male ti tratti, non mollerà la presa tanto facilmente — su di te o sui tuoi dati.L'ultima accusa ai comportamenti di Facebook è arrivata nel corso del fine settimana, quando parlamentari ...

WHATSAPP/ App più usata in Italia : a breve il sorpasso su Facebook Come utenti attivi : WHATSAPP è l'app più usata in Italia. In arrivo nei prossimi giorni un aggiornamento con due nuove funzioni relative alle note vocali e all'invio di video-messaggi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Come cancellare i dati delle app che hai autorizzato su Facebook : (Foto: Michael Fenton / Unsplash) Mentre il titolo di Facebook in Borsa reagisce (male) al caso di Cambridge Analytica, gli utenti del social network staranno pensando – probabilmente per la prima volta – alla quantità di applicazioni che hanno usato negli anni e alle quali hanno lasciato libero accesso, in termini di raccolta dati. C’è un modo per scoprire quante sono quelle applicazioni che nella maggioranza dei casi saranno servite una ...