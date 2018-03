Scandalo Facebook - negli Usa scatta la prima class action : ... fa sapere l'associazione di tutela dei consumatori, dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Agcom circa l'impiego dei dati per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi. '...

Facebook - scatta la prima class action. Rischio multe in Usa : Facebook: LA class ACTION La causa collettiva, che potrebbe fare da apripista a molte altre azioni legali in tutto il mondo volte a richiedere i danni per la mancata protezione della privacy di circa ...

Facebook - class action contro il colosso di Zuckerberg. Soro : "Allarme altissimo - in gioco la democrazia" : Parte la class action contro Facebook accusato per le «comunicazioni false e ingannevoli» relative alla gestione dei dati personali degli utenti, come riferisce Fox News. La...

Negli Usa class action contro Facebook : Negli Usa class action contro Facebook Secondo una talpa l’ex stratega della Casa Bianca stimolò la società inglese affinché profilasse gli elettori americani. E ora spunta il cofondatore di WhatsApp, Brian Acton (diventato miliardario vendendo la sua app proprio a Zuckerberg), che chiede a tutti di lasciare il social network. Continua a leggere

Scandalo dati - negli Usa scatta la prima class action contro Facebook - : L'azione legale nei confronti del social network e di Cambridge Analytica è stata avanzata presso la corte distrettuale di San Jose, in California. Secondo i promotori, i dati raccolti sarebbero ...

Facebook : negli Usa scatta la prima class action : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Negli Usa class action contro Facebook : Secondo una talpa l'ex stratega della Casa Bianca stimolò la società inglese affinché profilasse gli elettori americani. E ora spunta il cofondatore di WhatsApp, Brian Acton (diventato miliardario vendendo la sua app proprio a Zuckerberg), che chiede a tutti di lasciare il social network.

Facebook - negli Usa scatta la prima class action : scatta la prima class action contro Facebook e Cambridge Analytica negli Stati Uniti. L'azione legale è stata avanzata presso la corte distrettuale di San Josè, in California, e...

'Privacy violata - class action contro Facebook per risarcire gli utenti italiani' : Lo afferma il Codacons dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Agcom circa l'impiego dei dati per finalità di comunicazione politica da parte di terzi. Il cofondatore di Whatsapp: 'È ora di ...

6 anni - rasato da compagno di classe : il padre pubblica la foto su Facebook : Rasare i capelli del compagno di banco per 'scherzo'. È uno degli ultimi episodi di bullismo che si è consumato nella classe di una prima della scuola elementare Capasso, in via De Gasperi, zona ...