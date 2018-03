“Fa male | non deve succedere più” Arisa | che ti succede? Le accorate parole della

“Fatela finita!”. Furia Raoul Bova a teatro : finisce male. Incredibile ma vero : l’attore ‘sbrocca’ durante lo spettacolo. Sgomento in sala : Sarebbe stato bello essere in sala, al teatro Metropolitan di Catania, per guardare in faccia gli spettatori quando Raoul Bova ha ‘sbroccato’. Sarebbe stato bello perché difficilmente si è assistito a una scena del genere, tanto più con protagonista l’affascinante e sempre pacato attore. E invece, come riporta La nuova Sicilia, è successo. La cornice, come detto, è il teatro catanese inaugurato nel 1955; lo spettacolo è ...

Trump - dazi come arma di negoziazione “Saranno esclusi i Paesi amici degli Usa” Cina : “Farai male a te stesso e agli altri” : dazi del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio, ma non verso tutti i Paesi: Messico, Canada e Australia potrebbero essere esentati perché “veri amici”. Tra i quali non rientra la Germania, che “si è approfittata per anni” degli Usa in tema di commercio e difesa. Donald Trump non indietreggia di un millimetro e nelle sue ultime uscite conferma quella che sarà la linea guida della Casa Bianca sul piano ...

Lazio - De Vrij annuncia l’addio : “Fa male andare via così - ma…” : Lazio, De Vrij annuncia l’addio: “Fa male andare via così, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, DE Vrij- Stefan De Vrij dice addio alla Lazio. Il difensore lascerà i biancocelesti a fine stagione dopo un mancato accordo sul rinnovo contrattuale. L’annuncio di Tare nella giornata di ieri, oggi la conferma del difensore ...

Juve - è maledizione rigori Ma Higuain sbotta : “Facile dal divano di casa” : Juve, è maledizione rigori Ma Higuain sbotta: “Facile dal divano di casa” Juve, è maledizione rigori Ma Higuain sbotta: “Facile dal divano di casa” Continua a leggere L'articolo Juve, è maledizione rigori Ma Higuain sbotta: “Facile dal divano di casa” sembra essere il primo su NewsGo.

Ora legale - bocciata abolizione/ “Fa male alla salute” - in Italia negli ultimi anni risparmi minori : abolizione Ora legale, il Parlamento Ue boccia la proposta dei Paesi di Nord e Est Europa. "Non fa male alla salute": la Commissione Ue però può ancora decidere e cambiare l'orologio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:59:00 GMT)

ORA LEGALE - BOCCIATA ABOLIZIONE/ “Fa male alla salute” - ma Parlamento Ue la conferma : e i cittadini scelgono.. : ABOLIZIONE Ora LEGALE, il Parlamento Ue boccia la proposta dei Paesi di Nord e Est Europa. "Non fa male alla salute": la Commissione Ue però può ancora decidere e cambiare l'orologio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:45:00 GMT)

Dissesto idrogeologico - oltre 15mila firme per l’appello degli studiosi alla politica : “Falle nel sistema e soldi usati male” : Quasi mille vittime. Nei cinquant’anni in cui si è commemorato, anno dopo anno, l’alluvione di Firenze del 4 novembre 1966, 950 persone sono morte a causa del Dissesto idrogeologico. Dopo l’autunno che ha fatto 8 morti a Livorno, la protezione del territorio entrerà nella campagna elettorale? Attraverso una raccolta di firme che ha già superato quota 15mila, gli studiosi del Gruppo italiano di idraulica, del Consorzio ...