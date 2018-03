F1 | Mondiale accende i motori | ' Mercedes ancora avanti'

Record Mondiale - “la Montagna” di Game of Thrones solleva 472 kg. Lo sforzo lo accende come una lampadina : 472 kg sollevati nello stacco da terra, in gergo tecnico “deadlift”. A stabilire il Record mondiale è lo strongman islandese Hafthor Julius Bjornsson, ex giocatore di basket e famoso volto della serie televisiva “Game of Thrones”, in cui interpreta Gregor Clegane, “la Montagna”. All’Arnold Strongman Classic, annuale competizione di bodybuilding che si svolge nel cuore degli Usa, in Ohio, Bjornsson ha dimostrato di possedere realmente la forza ...