F1 | Mondiale 2018 | le favorite al titolo Sarà ancora un duello Ferrari-Mercedes? La Red

F1 - Mondiale 2018 : Red Bull - qualcosa in più di una terza incomoda. La nuova creatura di Adrian Newey già spaventa : Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di F1 sta per terminare. Il 25 marzo, a Melbourne, prenderà il via un’altra stagione del Circus e le aspettative da parte degli appassionati sono diverse. I test di Barcellona, tra neve e gelo, hanno dato indicazioni parziali sugli equilibri in pista. Va da sé che, all’Albert Park, qualcosa di più si riuscirà a comprendere. Partendo dalle indiscrezioni degli addetti ai ...

F1 - Mondiale 2018 : il regolamento delle qualifiche. Stesso format - cambia l’attribuzione delle penalità : Il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne prenderà il via il Mondiale 2018 di Formula Uno. Le attese per questa stagione sono diverse. Come sempre, nei pochi giorni che ci separano dal primo semaforo verde del 2018, l’attesa e la curiosità sono crescenti relativamente alle nuove monoposto. Vetture che hanno subito meno trasformazioni rispetto all’anno scorso, rivoluzionario dal punto di vista aerodinamico. Il format delle qualifiche ...

Rugby femminile - il ranking Mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 : l’Italia conferma la settima piazza : La seconda vittoria consecutiva nel Sei Nazioni non soltanto consente all’Italia di guadagnare 3 decimi di punto, ma evita alle azzurre di perdere la settima posizione conquistata la scorsa settimana, confermando così la posizione più alta mai raggiunta dalla nostra selezione femminile nel ranking mondiale di Rugby. Ora bisogna guardare avanti: l’Australia dista 3.83 punti. La Francia conferma la terza piazza completando il Grand ...

Rugby - il ranking Mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 : l’Italia resta 14ma - fallito il sorpasso a Tonga : L’Italia resta al 14° posto nel ranking mondiale di Rugby dopo l’amara sconfitta nel finale contro la Scozia, che negli ultimi istanti ha negato la vittoria agli azzurri, i quali hanno fallito così il sorpasso a Tonga. All’inizio del torneo gli azzurri avevano 71.25 punti, ora 71.10, segno che il divario con le altre cinque Nazioni che compongono il torneo è ancora ampio. La sconfitta con gli scozzesi è costata all’Italia ...

F1 - Mondiale 2018 : nuove regole sulla durata dei motori. L’affidabilità sarà la chiave per arrivare al titolo : Nuovo Mondiale di Formula 1, nuove regole. Succede praticamente ogni anno e nel 2018 non sarà differente. La modifica principale al regolamento, oltre a quella più visibile legata all’introduzione dell’Halo, riguarda i motori. In questa stagione saranno solamente tre le power unit a disposizione di ogni singolo pilota. Un cambiamento non indifferente rispetto al 2017, quando le unità a disposizione erano quattro e, soprattutto, ...

Formula 1 2018 : come sarà il Mondiale? I voti di Matteo Bobbi : Mercedes: Voto 9. Giro veloce: 1.18.400 Hamilton su Ultra Soft Giri percorsi 1040. Vincere in F1 è difficilissimo ma ripresentarsi ancora più forti lo è ancora di più. Preparazione invernale perfetta ...

F1 - Mondiale 2018 – La Red Bull ci crede : Honda può raggiungere Renault entro la fine del 2018 : La Red Bull è il team più atteso in vista del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2018. Tutti, infatti, attendono con ansia il nuovo pacchetto aerodinamico disegnato da Adrian Newey, che, stando alle indiscrezioni, renderà la RB14 più veloce di circa due, tre decimi. La novità della scuderia dei “bibitari” potrebbe però essere un’altra, il motore. Il punto debole della squadra guidata da Chris Horner ...

Mondiale F1 2018 - l'elenco completo di team e piloti Video : Sono dieci le scuderie al via del Mondiale di F1 2018, il 69° della serie che prendera' il via il 25 marzo 2018 con il Gran Premio d'Australia [Video]. La Mercedes AMG Petronas Motorsport, campione Mondiale in carica, ha confermato la coppia composta dal britannico Lewis Hamilton e dal finlandese Valtteri Bottas. Hamilton, quattro volte campione del mondo, ha esordito nel 2007 ed ha disputato 208 Gran Premi con 62 vittorie e 117 podi. Il suo ...

MotoGp 2018 - Dovizioso : "Ora voglio il Mondiale" : "I rivali per il titolo? Marquez su tutti, poi Vale e Dani". La festa Ducati MotoGp Qatar 2018, vince Dovizioso. La classifica

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen al passo d’addio con la Ferrari? Leclerc in rampa di lancio : Quella che sta per iniziare potrebbe essere l’ultima stagione automobilistica per Kimi Raikkonen. L’ultimo uomo capace di portare il Mondiale a Maranello festeggerà 39 anni il prossimo 17 ottobre e potrebbe essere vicino al canto del cigno: l’addio alla F1 è nell’aria, il finlandese potrebbe ritirarsi dopo il GP di Abu Dhabi e chiudere una carriera memorabile condita dal titolo iridato conquistato nel 2007, il sigillo che ...

F1 - Mondiale 2018 : come e su che canali vederlo in tv? Quasi tutto su Sky. Poche gare in chiaro… : Si comincia! Sarà il classico GP d’Australia a Melbourne, il 25 marzo, a dare il via alle danze del Mondiale di F1 2018. Un grande spettacolo che chiuderà i battenti il 25 novembre con l’ormai tradizionale round di Abu Dhabi, sul tracciato cittadino di Yas Marina Godremo di 21 gare serrate in 8 mesi, dell’eterna lotta tra Ferrari e Mercedes con il possibile inserimento della Red Bull e magari anche della McLaren motorizzata Renault, su cui ...

Mondiale F1 2018 - solo quattro gare trasmesse in chiaro Video : Dal punto di vista sportivo, il 2018 sara' certamente da ricordare come uno degli anni peggiori per quanto riguarda la Rai. Dopo essersi fatta soffiare i Mondiali di calcio da Mediaset, la tv di Stato è stata letteralmente surclassata da Sky per quanto riguarda il Campionato del mondo di F1 [Video]. La piattaforma satellitare ha acquistato l'esclusiva di 17 Gran Premi su 21, ma in realta' sarebbero 20 se consideriamo che altri tre saranno ...

F1 - Mondiale 2018 : tutte le novità e il regolamento. Halo - gomme HyperSoft e molto altro : Il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne prenderà il via il Mondiale 2018 di Formula Uno. Le attese per questa stagione sono diverse. Come sempre, nei pochi giorni che ci separano dal primo semaforo verde del 2018, l’attesa e la curiosità sono crescenti relativamente alle nuove monoposto. Vetture che hanno subito meno trasformazioni rispetto all’anno scorso, rivoluzionario dal punto di vista aerodinamico. Tuttavia delle ...

Mondiale F1 2018 - l'elenco completo di team e piloti : Le altre scuderie Per la Renault Sport Formula One team ci sono al via del Mondiale 2018 [VIDEO] il tedesco Niko Hulkenberg e lo spagnolo Carlos Sainz jr . Il primo ha debuttato nel 2010 ed ha corso ...