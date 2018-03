F1 | GP d' Australia - Il Mondiale 2018 inizia a Melbourne

F1 - GP Australia 2018 : quando comincia il Mondiale? Programma - orari e tv : Nel weekend del 23-25 marzo scatterà il Mondiale 2018 di Formula Uno. Si parte con il GP Australia, una delle grandi classiche e ormai abituale apertura del campionato riservato alle vetture della massima classe. Sul circuito di Melbourne si incomincerà a fare davvero sul serio: dopo i test di Barcellona, le monoposto sono pronte per darsi battaglia a caccia del risultato di prestigio con l’obiettivo di iniziare la stagione del migliore ...

F1 - GP Australia 2018 : programma - orari e tv del primo fine settimana del Mondiale : Dal 23 al 25 marzo il Mondiale di F1 2018 prenderà il via da Melbourne (Australia). Una stagione tanto attesa quella che sta per iniziare con il duello Mercedes-Ferrari a dominare la scena ed il possibile inserimento della Red Bull. Riuscirà il Cavallino Rampante ad interrompere l’egemonia del team di Brackley? Gli uomini in rosso ci proveranno e già da questa prima tappa avremo le idee più chiare sui valori in pista. I primi test hanno ...

Superbike : il mondiale parte nel segno di Melandri - doppietta in Australia : Melandri si è imposto al fotofinish - per soli 21 millesimi - sul campione del mondo in carica Jonathan Rea, quinto nella prima prova. Terzo, con una prestazione da incorniciare, il pilota non ...

Superbike Australia - ha vinto Melandri/ La Ducati di Marco in testa al mondiale : “E’ stato incredibile!” : Superbike Australia, ha vinto Melandri. La Ducati di Marco in testa al mondiale: “E’ stato incredibile!”. Grande successo per il pilota ravennate a Phillip Island(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:48:00 GMT)

VIDEO Marco Melandri trionfa in gara-1 in Australia. Highlights Mondiale SuperBike 2018. Ducati in estasi : Marco Melandri è tornato alla vittoria nel Mondiale SuperBike! Il ravennate, in sella alla Ducati, ha trionfato nella gara 1 del Round d’Australia e inizia nel migliore dei modi la corsa verso il titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della gara vinta da Marco Melandri sul circuito di Phillip Island. (foto Lorenzo di Cola) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Superbike - Round Australia 2018 : programma - orari e tv. Inizia il Mondiale a Phillip Island : Dopo la lunga sosta invernale è tempo di Superbike! Torna, infatti, il Mondiale delle derivate di serie edizione numero 31, con il consueto esordio dall’altra parte del mondo con il Gran Premio di Australia a Phillip Island. Il tracciato Australiano, sul quale si sono appena disputati gli ultimi due giorni di test pre-stagionali, segnerà l’avvio di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, con un nuovo regolamento che ...

Sagan inizia la stagione dall'Australia. Obiettivo classiche? Il Mondiale sembra proibitivo : Il corridore più atteso nella nazione dei canguri è sicuramente il campione del mondo in carica Peter Sagan . A Bergen lo slovacco ha messo a segno una clamorosa tripletta: il primo ciclista nella ...