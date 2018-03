Exit strategy : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Come in una partita a scacchi Matteo Salvini e Silvio Berlusconi giocano ogni mossa con circospezione, passo dopo passo, cercando di evitare rotture che in questa delicata fase istituzionale potrebbero rivelarsi un pericoloso boomerang per entrambi. Oggi si ritroveranno a palazzo Grazioli, insieme a Giorgia Meloni, per riprendere il filo del dialogo sul rinnovo delle Presidenze e trovare un compromesso. ...