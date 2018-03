Evasione | ecco come il fisco controllerà i professionisti

Crescita - ‘dall’Evasione alla corruzione ecco i peccati capitali che frenano l’Italia. C’è poco tempo prima di un nuovo choc’ : Forse non ci porteranno all’inferno. Ma certamente da almeno vent’anni tengono il Paese in un limbo di bassa Crescita e competitività calante. Per questo Carlo Cottarelli li considera “i sette peccati capitali dell’economia italiana”, che è anche il titolo del suo nuovo libro (editore Feltrinelli). Sono l’evasione fiscale, la corruzione, l’eccesso di burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo ...