Esplosione Catania - Protezione Civile : cordoglio per la scomparsa dei vigili del fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco deceduti a seguito dell’Esplosione avvenuta ieri sera all’interno di uno stabile a Catania. I due erano intervenuti sul posto per una fuga di gas segnalata dal proprietario dell’appartamento, rimasto vittima anche lui dell’incidente. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari delle ...

Esplosione per fuga di gas : carbonizzati due vigili del fuoco : Un enorme boato nel cuore della notte ha svegliato la città di Catania. La potente deflagrazione ha avuto luogo quando la squadra dei vigili del fuoco - chiamata ed intervenuta sul posto per una perdita di gas in una piccola fabbrica di biciclette al piano terra di un condominio in via Giuseppe Garibaldi 316, ha cercato di aprire la saracinesca. Hanno perso la vita il proprietario dell'officina, Giuseppe Longo, 60enne, rimasto completamente ...

Catania : Sammartino (Pd) - rabbia e dolore per Esplosione : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – “La notizia dell’esplosione avvenuta nel centro storico di Catania provoca dolore e rabbia. Esprimo il mio più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, tra le quali ci sono due Vigili del Fuoco morti mentre stavano svolgendo il loro intervento. Mi auguro inoltre che i feriti possano riprendersi al meglio e nel più breve tempo possibile”. Lo dice Luca Sammartino parlamentare regionale ...

Catania - Esplosione in una palazzina per una fuga di gas : tre vittime - due sono vigili del fuoco : Nella deflagrazione sono morti i vigili del fuoco Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, la terza vittima è il 70enne Giuseppe Longo, che abitava nel palazzo in via Garibaldi. Prima ancora di poter ...

