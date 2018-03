ESPLOSIONE PALAZZINA CATANIA PER FUGA DI GAS Ultime notizie | video | una delle vittime

ESPLOSIONE PALAZZINA Catania per fuga di gas/ Ultime notizie - video : i vigili del fuoco si “difendono” : Catania, Esplosione in un palazzo di Via Garbaldi per fuga di gas: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti vigili del fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Catania - ESPLOSIONE PALAZZINA : indagato per omicidio plurimo caposquadra vigili del fuoco : È indagato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo Marcello Tavormina, 38 anni, capo della squadra dei vigili del fuoco coinvolti nell'esplosione di una palazzina a Catania in cui...

Catania - ESPLOSIONE in palazzina : 3 vittime - due sono vigili : Deceduto anche l'inquilino che aveva chiesto l'intervento dei pompieri, per una fuga di gas, che hanno tagliato una porta. Poi il boato. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni. Procura ...

Catania - ESPLOSIONE in una palazzina per una fuga di gas : tre vittime - due sono vigili del fuoco : Nella deflagrazione sono morti i vigili del fuoco Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, la terza vittima è il 70enne Giuseppe Longo, che abitava nel palazzo in via Garibaldi. Prima ancora di poter ...

Belgio - crolla palazzina dopo ESPLOSIONE : molte persone sotto le macerie : Paura nella notte ad Anversa, dove un'esplosione ha distrutto una palazzina di tre piani e gravemente danneggiato altri due edifici adiacenti. Il bilancio è ancora incerto, ma la polizia...

ESPLOSIONE ad Anversa : crolla palazzina - diversi feriti : Uno stabile è crollato ad Anversa a causa di un'Esplosione. I giornali locali online della cittadina belga riferiscono che cinque persone sono rimaste ferite. Si teme però che ci siano altre persone sotto le macerie. Per Vrt, la polizia ha escluso…