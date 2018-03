Esplosione Catania | vigili del fuoco | nessun innesco esterno

Catania - Esplosione palazzo per fuga di gas/ Video - l'inquilino poi morto aveva detto : “Che campo a fare...” : Catania, esplosione in un palazzo di Via Garbaldi per fuga di gas: Video, ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti Vigili del Fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:01:00 GMT)

Esplosione Catania - ex caposquadra : nessuna motosega - è fantascienza : 1/14 Foto Andrea Di Grazia/LaPresse ...

Italia : Esplosione in palazzina a Catania - 3 morti e 2 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Esplosione Catania - testimoni : “E’ stata una scena terribile” - l’anziano diceva “che campo a fare…” : 1/14 Foto Andrea Di Grazia/LaPresse ...

Esplosione a Catania - i vicini : "Sembrava un attentato" | L'inquilino disse : che campo a fare? : Incredulità e dolore all'indomani dell'Esplosione costata la vita a tre persone. Chi conosceva il 75enne Giuseppe Longo lo ricorda lamentarsi perché gravemente malato: "Il dottore gli aveva dato pochi giorni di vita" racconta un amico.

Esplosione Catania : gravi i pompieri sopravvissuti - L'inquilino poi morto aveva detto 'che campo a fare' : L'anziano morto diceva "che campo a fare" - Qualcuno aveva sentito Giuseppe Longo, il 75enne morto nell'Esplosione, che riparava biciclette, dire "che campo a fare". Un vicino ricorda che "un ragazzo ...

Esplosione Catania : si aggravano condizioni di un vigile del fuoco : 1/14 Foto Andrea Di Grazia/LaPresse ...

Esplosione Catania : Pm sequestra casa : ANSA, - Catania, 21 MAR - Silenzio assordante. La gente passa e si fa il segno della croce, anche chi è in auto. Dei tavelloni di legno sono messi a mo' di porta sugli ingressi di via Garibaldi e via ...

Esplosione Catania - Protezione Civile : cordoglio per la scomparsa dei vigili del fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco deceduti a seguito dell’Esplosione avvenuta ieri sera all’interno di uno stabile a Catania. I due erano intervenuti sul posto per una fuga di gas segnalata dal proprietario dell’appartamento, rimasto vittima anche lui dell’incidente. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari delle ...

Rassegna 21.3. Dario e Giorgio - ecco chi sono i vigili del fuoco morti nell'Esplosione a Catania : Repubblica Politica . Berlusconi, sì al governo di programma con M5S. Presidenza della Camera verso i Cinquestelle. Fico in pole per Montecitorio. Senato a Forza Italia: accordo vicino. Casaleggio: '...

Esplosione a Catania - il racconto del vigile del fuoco illeso : “La scena è stata drammatica. Non la dimenticherò mai” : 1/8 ...

Catania - Esplosione in palazzina : 3 vittime - due sono vigili : Deceduto anche l'inquilino che aveva chiesto l'intervento dei pompieri, per una fuga di gas, che hanno tagliato una porta. Poi il boato. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni. Procura ...

Tre morti nell'Esplosione di una palazzina a Catania : Palermo, 21 mar. , askanews, Tre persone sono morte ieri sera a Catania, nell'esplosione avvenuta all'interno di una palazzina di via Garibaldi, nel quartiere 'Il fortino'. Le vittime sono due vigili ...

Esplosione in una palazzina a Catania : tre morti : Palermo, 21 mar. , askanews, Tre persone sono morte ieri sera a Catania, nell'Esplosione avvenuta all'interno di una palazzina di via Garibaldi, nel quartiere 'Il fortino'. Le vittime sono due vigili ...