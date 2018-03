Esplosione Catania | la rabbia dei Vigili del Fuoco | Lavoriamo in condizioni

Catania : Sammartino (Pd) - rabbia e dolore per Esplosione : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – “La notizia dell’esplosione avvenuta nel centro storico di Catania provoca dolore e rabbia. Esprimo il mio più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, tra le quali ci sono due Vigili del Fuoco morti mentre stavano svolgendo il loro intervento. Mi auguro inoltre che i feriti possano riprendersi al meglio e nel più breve tempo possibile”. Lo dice Luca Sammartino parlamentare regionale ...

"Sembrava una bomba". Cosa sappiamo dell'Esplosione di Catania : Sono tre le vittime della violenta esplosione di questa sera a Catania. Si tratta di due vigili del fuoco, Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, deceduti all'ospedale "Vittorio Emanuele", e il settantenne Giuseppe Longo, proprietario di una piccola officina per bici, il cui corpo è stato carbonizzato e dilaniato dallo scoppio; dalla sua bottega con annessa abitazione, dove viveva da solo, si è sprigionata ...

Esplosione a Catania - tre morti e due feriti gravi : 'Sembrava un attentato' Video : L’Esplosione, il boato, tre morti, due dei quali vigili del fuoco in servizio che hanno perso la vita sul lavoro. E’ accaduto oggi in una palazzina di Catania, in via Garibaldi al civico 316, dove l’Esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas in un’officina per biciclette e sarebbe avvenuta dall'interno verso l'esterno. Due vigili del fuoco hanno perso la vita ed è rimasto carbonizzato anche un abitante del palazzo. Ricoverati in gravi ...

Esplosione per una fuga di gas a Catania Tre morti - due sono vigili del fuoco|Foto : Una scintilla e poi il boato. La terza vittima è un sessantenne che abitava nell’edificio. Altri due pompieri intervenuti sul posto versano in gravi condizioni

Esplosione per un fuga di gas a Catania Tre morti - due sono vigili del fuoco|Foto : Una scintilla e poi il boato. La terza vittima è un sessantenne che abitava nell’edificio. Altri due pompieri intervenuti sul posto versano in gravi condizioni